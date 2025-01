CALCIOMERCATO MONZA, PAZZA IDEA ANSU FATI

Il calciomercato Monza è uno dei più delicati dell’intera Serie A. I brianzoli ad oggi sono una delle squadre maggiormente a rischio retrocessione e ora più che mai serve uno scossone importante per cercare di salvare la categoria. Galliani è da giorni al lavoro per migliorare quanto più possibile una situazione già molto complessa. L’ultimo nome può sembrare fantacalcio, ma in realtà le basi su cui lavorare ci sono: Ansu Fati è infatti ai margini col Barcellona.

DIRETTA/ Monza Juventus Primavera (risultato finale 3-1): Zanaboni cala il tris! (31 gennaio 2025)

Doveva essere il nuovo Messi, poi un grave infortunio e una parentesi poco fortunata al Brighton hanno abbassato drasticamente le aspettative su di lui. Ormai il classe 2002 sta cercando una sistemazione lontano dal tanto amato club blaugrana. Oltre all’Ajax, falcidiato dagli infortuni (ultimo in ordine quello di Godts), ci sarebbe appunto anche il Monza. La Serie A sarebbe senza dubbio un grande banco di prova per Fati che però è anche seguito dal club turco del Besiktas.

Calciomercato Monza/ Ecco Camarda e Castrovilli, l'Atalanta si prende Maldini (oggi 31 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO MONZA, PALESTRA IN BRIANZA CON CAMARDA

Il calciomercato Monza si appresta a salutare uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Daniel Maldini infatti è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta, un affare che porterà nelle tasche del club brianzolo 7 milioni di euro. La Dea lo pagherà 14, ma il Milan si era riservato il 50% sulla futura rivendita una volta ceduto al Monza. Oltre ai 7 milioni, il Monza accoglierà anche Marco Palestra: esterno di centrocampo 19enne ha messo minuti importanti nella gambe con Gasperini. Dalle gare di Serie A agli spezzoni europei tra Champions League e Supercoppa Europea, un grande premio alla costanza e bravura del giocatore reduce l’anno scorso di 40 partite tra campionato e playoff con l’Atalanta Under 23.

Calciomercato Monza News/ Fatta per Camarda dal Milan, arriva anche Castrovilli (30 gennaio 2025)

Sul capitolo Camarda ci sono delle novità. Il prestito di 18 mesi potrebbe ridursi a 6, ma con una piccola grande differenza ovvero un indennizzo. Se infatti il Milan deciderà di rivolere Camarda indietro per la stagione 2025/2026, dovranno pagare una clausola che liberebbe Camarda dal prestito.