CALCIOMERCATO NAPOLI, IL CHELSEA SCARICA LUKAKU

Il calciomercato Napoli è sempre più vicino a Romelu Lukaku. D’altronde, come già aveva annunciato Fabrizio Romano diversi giorni fa, non solo il belga ha acconsentito al trasferimento ma ha già trovato l’accordo per un triennale con gli azzurri.

D’altronde si sa: Conte vuole Lukaku e viceversa, così come il Napoli ha il desiderio di accontentare il proprio tecnico per ripartire dopo l’annata da tre allenatori diversi (Garcia, Mazzari, Calzona) ma soprattutto il decimo posto che ha escluso gli azzurri da qualsiasi competizione europea.

Nei primi giorni di calciomercato l’unico modo per vedere Lukaku al Napoli sembrava essere solo e solamente dopo l’addio di Osimhen mentre ultimamente i partenopei vorrebbero accelerare per il centravanti ex Inter portandolo anzitempo in Campania, magari in tempo per la prima giornata contro il Verona.

Tra l’altro, il Chelsea vuole eccome disfarsi di Lukaku dato che il belga non fa parte dei piani di Maresca e La Rosa dei Blues è già pienissima di giocatori, a maggior ragione dopo che in attacco è arrivato Omorodion dall’Atletico Madrid.

Un indizio importantissimo di calciomercato Napoli che arriva dall’Inghilterra è quello di Matt Law, giornalista del The Telegraph, che ha annunciato su X che Lukaku è stato spostato nella squadra Under 21 per allenarsi dunque a tutti gli effetti fuori rosa.

CALCIOMERCATO NAPOLI, FOLORUNSHO-GAETANO ADDIO

Il calciomercato Napoli resta sempre ancora alle solite trattative in uscita e in entrata. Folorunsho e Gaetano sono i due calciatori più vicini all’accordo definitivo per lasciare il Maradona dopo i rispettivi prestiti a Verona e Cagliari.

Proprio in Sardegna dovrebbe tornare Gaetano dato che il colloquio tra l’entourage del giocatore e il Parma non è andato bene, con l’agente che ha confermato che il trequartista ha due strade davanti a sé: o la permanenza a Napoli o il ritorno al Cagliari, stavolta definitivo.

Per Folorunsho potrebbe avverarsi il sogno di una vita ovvero vestire la maglia della Lazio, sua squadra del cuore. I biancocelesti dovranno però vincere l’asta per il giocatore contesto anche da Fiorentina e Milan tra le altre.