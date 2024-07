NAPOLI, CALENDARIO SERIE A 2024-2025/ Big match presto, ma il finale è agevole! Tutte le giornate (4 luglio)

NAPOLI, CALENDARIO SERIE A 2024-2025: SI INIZIA A VERONA

Antonio Conte riparte da Verona: questo ci dice il calendario Serie A 2024-2025 del Napoli, per la seconda stagione consecutiva gli azzurri aprono in trasferta e stavolta sono al Bentegodi per una partita sempre molto sentita. Scorrendo rapidamente la lista delle partite, notiamo che il Napoli ha un inizio relativamente comodo: nelle prime quattro giornate affronterà ancora Bologna e Parma, consecutivamente al Diego Armando Maradona, e poi sarà in trasferta a Napoli per un potenziale avvio da 12 punti. Il primo vero test è anche una partita speciale per Conte, che va all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus; possiamo dire che nel girone di andata il Napoli abbia un percorso difficile soprattutto al ritorno. Infatti tra la 10^ e la 13^ giornata i partenopei avranno un periodo terribil.

Milan in trasferta, Atalanta in casa, di nuovo a San Siro contro l’Inter e poi la Roma al Maradona, sarà forse lì che inizieremo davvero a capire quanto il Napoli possa giocarsi lo scudetto, poi l’ultima di andata sarà la trasferta di Firenze che evoca brutti ricordi. Il girone di ritorno? Curiosamente ancora il Verona alla prima giornata, poi ancora trittico brutto con Atalanta fuori casa, Juventus che fa visita e trasferta all’Olimpico contro la Roma. Big match interno contro l’Inter, altra sfida da grande ex per Conte, alla 27^, andando verso il finale notiamo invece un percorso che potrebbe agevolare perché, dopo la partita contro il Milan alla 30^, le ultime avversarie nel calendario Serie A 2024-2025 sono Bologna, Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Insomma: se in quel momento il Napoli sarà in corsa per lo scudetto potrebbe essere un vantaggio… (agg. di Claudio Franceschini)

GRANDI ASPETTATIVE!

Giovedì 4 luglio il Napoli conoscerà il calendario di Serie A 2024-2025 e dunque l’ordine delle 38 giornate che dovrà affrontare in un anno che Aurelio De Laurentiis ha definito di ripartenza. Immediatamente cancellato il passato, il Napoli che si affaccia al calendario di Serie A 2024-2025 è certamente una delle squadre più attese: nel 2023 ha vinto uno scudetto atteso 33 anni in maniera assolutamente meritata, ma subito dopo Luciano Spalletti ha deciso di prendersi un anno sabbatico, scelta poi confessata dalla firma con la federazione (e sappiamo come sono andate le cose, almeno per il momento), costringendo i partenopei a ripartire.

Adesso per il Napoli si apre l’era di Antonio Conte: un’altra grande firma in panchina per la società, mentre per l’allenatore salentino si tratta dell’ennesima volta in cui arriva a operare in una big che però ha smarrito la via. Ha vinto subito con Juventus, Inter e Chelsea; ha riportato il Tottenham in Champions League e stava per fare un miracolo anche in nazionale. Le premesse ci sono tutte, adesso sarà tema di calendario di Serie A 2024-2025 ma, a prescindere dall’ordine delle partite e dei big match, il Napoli sa di dover mettere nelle mani di Conte una squadra che possa tornare a competere per lo scudetto o che almeno ci provi.

IL GRANDE CALO DEL NAPOLI

Come detto, il Napoli attende il calendario di Serie A 2024-2025 arrivando da un calo drastico: quella dei partenopei è stata nei fatti una delle peggiori difese dello scudetto di sempre. Quando Rudi Garcia è stato esonerato a favore di Walter Mazzarri il Napoli era già fuori dalla corsa al tricolore; le cose con il ritorno del toscano non sono cambiate, anzi sono peggiorate, così la suggestione di De Laurentiis è stata quella di chiamare Francesco Calzona già impegnato con la Slovacchia. Alla fine però il Napoli ha chiuso il suo campionato con il decimo posto: da uno scudetto dominato e mai in discussione all’esclusione dalle coppe europee, passo brevissimo ma dolorosissimo.

Questo ha anche portato qualche calciatore a chiedere la cessione o comunque guardarsi intorno; la firma di Antonio Conte in questo senso può essere importante perché sappiamo quanto il salentino sappia motivare ambiente e calciatori, come detto bisognerà vedere quello che succederà ma nel frattempo noi vogliamo scoprire quale sarà il calendario di Serie A 2024-2025 per il Napoli, che prepara la stagione del riscatto sperando intanto che l’esordio sia come quello dello scorso anno (3-1 a Frosinone) ma chiaramente proseguendo poi in ben altra maniera. Ce lo dirà il tempo…











