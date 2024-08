CALCIOMERCATO NAPOLI, PRIORITÀ ALTISSIMA

Il calciomercato Napoli ha bisogno ora più che mai di segnali positivi. Il pesantissimo 3-0 subito a Verona rappresenta il peggior inizio che ci si poteva aspettare e ora Manna e soci hanno l’obbligo di investire sul mercato.

Al Bentegodi ci sono state tante conferme negative: la difesa ballerina (anche se va sottolineata l’assenza di Buongiorno), un centrocampo assente, senza sostituti, e un attacco dove manca come il pane la prima punta, come si era visto a Modena: su tre centravanti proposti da Conte, da Simeone a Cheddira passa per Raspadori, nessuno ha fatto la differenza.

Un innesto arriverà a brevissimo ed è David Neres. L’offerta da trenta milioni è arrivata al Benfica che ha accettato e ha dato il via libera al giocatore di unirsi agli azzurri: nella giornata di ieri, 18 agosto, il giocatore è arrivato in Italia.

Lunedì sarà giorno di visite mediche con tanto di firma sul contratto mentre Conte spera che il brasiliano renda come lui vorrebbe e come si augurano i tifosi napoletani. Naturalmente rimane ancora vuota la casella “centravanti titolare”.

Osimhen non trova una sistemazione, totalmente in balia delle voci da Londra a Parigi ma senza la spinta decisiva per l’addio. Il Napoli ormai si è messo il cuore in pace ed è consapevole che Lukaku è un acquisto che andrà fatto il prima possibile.

L’idea iniziale di calciomercato era quella di far lasciare prima Napoli da parte di Osimhen, ma a quanto pare non è così semplice. Dunque, onde evitare che la situazione si complichi, gli azzurri dovranno mettere sotto contratto il prima possibile Lukaku.

CALCIOMERCATO NAPOLI, TOSCANI SU NGONGE

Il calciomercato Napoli prova a piazzare alcuni suoi esuberi. Uno di questi è Ngonge, giocatore che proprio non piace a Conte. Il tecnico l’ha inserito a gara in corso sia a Modena che a Verona, ma la sua vera posizione è fuori dal progetto.

Su di lui c’è sempre forte il Bologna di Italiano, in attesa di ulteriori innesti per il reparto offensivo vista anche la tripla competizione. Sull’ex Verona però si sarebbe aggiunta anche la Fiorentina, anche se TMW spiega che il giocatore ha momentaneamente rifiutato la destinazione.