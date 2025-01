Calciomercato Napoli News: offerte estere per Giacomo Raspadori

Il calciomercato Napoli sta trovando molte difficoltà nel trovare il giusto sostituto per Kvaratskhelia, dopo la cessione del georgiano sono stati molti i nomi attenzionati da Giovanni Manna ma fino a questo momento nessuno degli obiettivi è stato vicino all’arrivo in azzurro, nel frattempo la squadra campana deve anche lavorare ad altre cessioni in particolare quella di Giacomo Raspadori che in più riprese ha già dichiarato di non voler proseguire la sua stagione in Campania, per via dei pochi minuti in cui è stato impiegato da Antonio Conte.

Calciomercato Napoli news/ Adeyemi aspetta la Premier, Dorgu può sbloccare Garnacho (28 gennaio 2025)

Sull’attaccante italiano c’è l’interesse di diverse squadre italiane, Roma e Atalanta su tutte, ma i primi a muoversi sembrano essere stati due club fuori dall’Italia, a richiedere le prestazioni di Raspadori sono stati il West Ham e l’Olympique de Marseille che hanno proposto un prestito fino a fine stagione senza alcuna opzione d’acquisto. Il Napoli ha rispedito al mittente le offerte perché preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo o in prestito ma con almeno il diritto di riscatto, Raspadori non sarebbe poi troppo convinto di lasciare l’Italia anche se andando in Francia ritroverebbe il suo vecchio allenatore Roberto De Zerbi.

Calciomercato Napoli/ Rafa Marin andrà al Villarreal. Piace Pongracic per sostituirlo (27 gennaio 2025)

Calciomercato Napoli News: Marco Asensio e Wanderson Galeno le ultime idee sulla fascia

Il calciomercato Napoli continua a cercare un esterno offensivo per completare la rosa, viste le difficoltà anche nell’acquisto di Adeyemi del Borussia Dortmund, Manna e il suo staff hanno iniziato a seguire altri due profili che la sessione invernale potrebbe liberare, si tratta di Marco Asensio e Wanderson Galeno. Il primo è ai margini del progetto Paris Saint Germain, è stato impiegato solo 4 volte quest’anno e con l’arrivo del georgiano le sue speranze di vedere il campo sono ancora inferiori. L’ex Real Madrid però ha un ingaggio molto elevato e nonostante il suo arrivo potrebbe essere in prestito De Laurentiis non sembra intenzionato a pagarlo.

Calciomercato Napoli news/ Pressing Biraghi, Respinta offerta per Raspadori (25 gennaio 2025)

L’altro nome del calciomercato Napoli che negli ultimi giorni è quello di Wanderson Galeno, esterno brasiliano di ventisette anni del Porto con cui quest’anno ha giocato 18 partite e realizzato 8 gol, è uno dei giocatori più importanti dei dragoes ma la politica della squadra portoghese potrebbe vederlo partire per una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro a titolo definitivo nell’immediato. Nell’ultima estate era stato accostato anche alla Juventus che poi però ha preferito spendere la cifra per Nico Gonzalez, Galeno può essere impiegato anche come esterno basso nel caso Antonio Conte voglia schierare una squadra più aggressiva ma nella sua carriera ha un precedente di molti infortuni muscolari che lo hanno tenuto fermo in diverse occasioni.