CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, INSERIMENTO PER FAZZINI

Il calciomercato Napoli è più vivo che mai. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis frenano l’entusiasmo e parlano di obiettivo Champions League, ma ad oggi è impossibile non pensare anche solo un secondo alla possibilità di vincere lo Scudetto. Il tecnico d’altronde sa come si fa avendone vinti dieci, equamente divisi in titoli conquistati da calciatore e da allenatore, mentre De Laurentiis è stato uno dei protagonisti indiscussi del terzo storico Scudetto partenopeo sotto la guida di Spalletti.

Le cose che cambiano e dunque la storia conta relativamente: gli Azzurri hanno bisogno di alcune pedine per migliorare ulteriormente una squadra che ha solo il campionato davanti a sé. Ultimamente la pista Fazzini si è raffreddata, ma ci sono novità. La Lazio ha trovato l’accordo con il calciatore e con la squadra per la formula, ma non economicamente. Il Napoli vorrebbe dunque inserirsi e fare esattamente ciò che fece l’Atalanta con Brescianini ovvero uno sprint dell’ultimo minuto, all’epoca “contro” i partenopei.

Naturalmente non sarà facile poiché la Lazio si è portata parecchio avanti, ma se dovesse arenarsi la trattativa allora ecco che il Napoli subentrerebbe. Dove invece la società campana svolge un ruolo da protagonista è con Pellegrini.

Il fantasista della Roma è in rotta con la squadra giallorossa ed è pronto a voltare pagina. L’Inter aveva abbozzato un tentativo di scambio con Frattesi, ma ad oggi la squadra più avanti e che ha convinto maggiormente il ragazzo è il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, BIRAGHI PER LA FASCIA

Il calciomercato Napoli dovrà trovare anche una soluzione come terzino. Il nome che più si sta facendo strada è quello di Cristiano Biraghi dalla Fiorentina che in un certo senso ha una storia molto simile a quella di Pellegrini alla Roma. Biraghi infatti nonostante la fascia di capitano non è più né al centro del progetto né nel cuore dei tifosi a causa di alcune incomprensioni. Dunque la miglior soluzione resta quella della separazione e a Conte piace parecchio.

Infine c’è una trattativa di calciomercato Napoli particolare con il Cagliari, uno scambio di portieri che porterebbe Scuffet come vice Meret e Caprile in Sardegna per un posto da titolare dato che non stanno convincendo gli estremi difensori attuali.

In questo modo Scuffet potrebbe finalmente potrebbe vestire la maglia di una big, dopo aver rifiutato anni fa il trasferimento all’Atletico Madrid. Caprile potrebbe vivere una metà di stagione da protagonista, esattamente come aveva fatto all’Empoli.