CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PUNTO SULLO SCAMBIO FRATTESI-PELLEGRINI

Sicuramente l’ipotesi di uno scambio tra Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini anima in questi giorni il calciomercato Inter. Sono due nomi importanti, accomunati naturalmente dalla crescita nel settore giovanile giallorosso e anche dal passaggio al Sassuolo, che però nel caso di Pellegrini fu propedeutico al ritorno in pianta stabile alla Roma, della quale infatti è diventato capitano, mentre Frattesi ha lasciato l’Emilia in direzione Inter nell’estate 2023. In questo anno e mezzo, Davide Frattesi è diventato quello che nel basket potremmo definire il perfetto “sesto uomo” che subentra con efficacia dalla panchina, un ruolo che però comincia a stargli stretto.

Ecco allora che il corteggiamento da parte della Roma lo stuzzica, anche perché è pure il riconoscimento dell’errore commesso dai giallorossi non puntando su di lui, dal momento che Davide Frattesi non ha mai nemmeno esordito in prima squadra con i giallorossi. Nel calciomercato Inter di conseguenza è entrato il nome di Lorenzo Pellegrini, capitano ma non più intoccabile alla Roma e anzi spesso nel mirino della critica: ecco allora che potrebbe fare piacere il ruolo di nuovo ‘jolly’ nerazzurro a Pellegrini, però le ultime notizie ci dicono che l’Inter non accetterà uno scambio alla pari. La Roma dovrà quindi mettere sul piatto anche altro per far decollare davvero la trattativa…

CALCIOMERCATO INTER NEWS: DENZEL DUMFRIES E LA “FAMIGLIA” NERAZZURRA

Per il calciomercato Inter vogliamo parlare anche di Denzel Dumfries, non fosse altro per il fatto che l’esterno olandese appare molto spesso fra i nomi dei possibili partenti, magari per ‘fare cassa’ in vista di altri acquisti, però nel frattempo è arrivato già alla quarta stagione con la maglia dell’Inter. Magari è ancora poco per definirlo una colonna o un simbolo dei nerazzurri, però la storia di Dumfries all’Inter comincia ad essere davvero significativa, anche perché arricchita già da uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

In questi giorni i campioni d’Italia in carica inseguono il poker consecutivo, mai riuscito a nessuno nella storia della Supercoppa Italiana, e proprio Denzel Dumfries è stato scelto per parlare nel MatchDay Programme nerazzurro: “I trofei conquistati con questa maglia, dalla prima Supercoppa allo Scudetto della Seconda Stella mi rendono molto orgoglioso. Tutto questo è stato possibile grazie ad un gruppo unito con giocatori che lavorano insieme e che vivono come una famiglia”. Dichiarazioni che si sentono forse anche troppo nel mondo del calcio, ma che per l’Inter creata da Simone Inzaghi sono probabilmente più vere rispetto ad altrove…