Calciomercato Roma news/ Bonucci e non solo: tutti i nomi per la difesa (oggi, 27 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SITUAZIONE IN DIFESA

Il calciomercato della Roma è pressoché incentrato sulla difesa. La situazione che riguarda il reparto difensivo dei giallorossi ha urgenza di essere sistemata il prima possibile. La Roma è la seconda peggior difesa delle prime sei con 19 gol subiti, peggio solo il Milan a quota 20, e i tanti infortuni nel corso della stagione hanno complicato la vita a Mourinho. In primis Smalling, fuori dalla gara contro il Milan del primo settembre, e Kumbulla che addirittura era già indisponibile la scorsa stagione. A questi si sono aggiunti uno stop di Llorente ad inizio anno e ultimamente le condizioni di Mancini nono proprio delle migliori.

Per quello la società giallorossa avrebbe preso in considerando l’idea Leonardo Bonucci, cogliendo la palla al balzo considerando la volontà del giocatore di tornare in Italia dopo un’esperienza tutt’altro che memorabile all’Union Berlino. Il calciatore, in occasione delle vacanze natalizie, è rientrato in Italia dalla famiglia e potrebbe restarci a lungo se dovesse decidere di scegliere la Roma per il suo futuro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BONUCCI NON E’ L’UNICO NOME

Il calciomercato della Roma non si fermerà solo a Bonucci. Anche in caso di arrivo dell’ex Juventus, i giallorossi avrebbero in mente più di qualche nome per sopperire alle assenze e comporre un reparto quantomeno più folto. Di recente è spuntata l’idea Thilo Kehrer, difensore tedesco in forza al West Ham. Il 27enne, tra i prospetti europei più interessante ai tempi dello Schalke 04, non è riuscito a fare lo step in più né al PSG né in Premier League e potrebbe dunque ripartire da Roma per recuperare gli anni perduti. Oltre a lui, prende piede l’ipotesi Trevoh Chalobah. Il classe 1999 aveva vissuto una stagione da sogno nel 2022/2023 con ben 34 presenze complessive, ma quest’anno con l’arrivo di Mauricio Pochettino ha visto il campo col contagocce.

Infatti il Chelsea, almeno fino a giugno, potrebbe prendere la decisione di cedere il ragazzo in prestito in modo da non far perdere di valore il giocatore e nemmeno il ritmo partita. Infine, la Roma si sarebbe messa in fila per Bilal El Khannouss. Questa volta parliamo di un centrocampista, classe 2004 di nazionalità marocchina. Il ragazzo ha attirato a sé molte squadre europee e il Genk avrebbe fissato il prezzo a 35 milioni. Se la Roma vuole assicurarsi il talento africano, dovrà battere la concorrenza di Atletico Madrid, Lipsia, Benfica, Marsiglia e Galatasaray.











