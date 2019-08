CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Salta Rugani, idea Kalinic (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma è costretto a registrare un altro stop improvviso. Quello relativo alla trattativa per Daniele Rugani. Il difensore bianconero sembrava davvero a un passo dalla Capitale, tanto che indiscrezioni recenti avevano parlato di firma vicina e di numero di maglia già scelto, la 6. La frenata invece è arrivata a causa di un detonatore, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Si tratta di Alessio Riccardi, giovane promettente che piace alla Juve, che a sua volta ha dimostrato di gradire gli elementi della “cantera” giallorossa, come ad esempio Luca Pellegrini, per ora girato in prestito al Cagliari. Ma Riccardi nelle ultime ore ha espresso perplessità che hanno convinto la Juventus a non forzare per l’arrivo della contropartita tecnica. Senza Riccardi però, Rugani sarebbe costato ben più dei 23 milioni di euro concordati con la Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto. E a questo punto il DS giallorosso Petrachi ha detto stop per non impelagarsi in una operazione troppo onerosa, nonostante Rugani avesse il pieno gradimento del nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIACE KALINIC

Il calciomercato della Roma si arena dunque perla difesa di fronte a un no che segue quello ricevuto per Lovren, col croato del Liverpool che era parso davvero vicinissimo a vestire il giallorosso. Per l’attacco, con Defrel sempre in partenza, Fonseca si aspetta sempre l’arrivo di un nuovo Dzeko e potrebbe concretizzarsi un’operazione a sorpresa riguardante una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta dell’ex Fiorentina e Milan Nikola Kalinic. L’attaccante croato al momento è tesserato con l’Atletico Madrid e la sua duttilità piace al tecnico portoghese della Roma che ha dato il suo avallo all’operazione. Ora serve l’ok dei Colchoneros che sarebbero comunque disposti a lasciar partire Kalinic in prestito con diritto di riscatto. Per questo si potrebbe arrivare ad un’accelerata già nella prossima settimana, con il croato che sarebbe felice di provare a rilanciarsi in Italia dopo essere rimasto indietro nelle gerarchie di Diego Pablo Simeone a Madrid.

