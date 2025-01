CALCIOMERCATO TORINO, DOWNS IN POLE POSITION

Il calciomercato Torino è sempre fermo sull’attaccante centrale. Vanoli non sa più come chiederlo a Cairo e i dirigente granata: la priorità dei piemontesi è un attaccante considerando che Duvan Zapata è fuori e resterà ai box per tutta la stagione. Adams ha fin qui disputato una buona metà stagione, ma non è quella punta fisica che chiede Vanoli. Sanabria è più lontano che mai da Torino, ma in ogni caso non è un centravanti fisico ma è più simile ad una seconda punta.

Per questo i dirigente del Toro si stanno guardando attorno per cercare ciò che chiede il mister. Downs è il profilo ideale per il tecnico granata, è un classe 2004 in scadenza nel 2026 del Colonia piace molto però anche al Como, ma i granata potrebbero in qualche modo anticipare la concorrenza comasca e assicurarsi il ventenne. L’alternativa è Andre Silva che ha già militato nel nostro campionato con la maglia del Milan: è in uscita da Lipsia ma la concorrenza è altissima tra Venezia, ma anche squadre della Germania e dell’Inghilterra. Insomma, il classico nome da ultimi giorni di mercato.

CALCIOMERCATO TORINO, DA UNDER A IKONE: QUANTI NOMI

il calciomercato Torino però non si ferma alla punta dato che anche un esterno sarebbe ben gradito. Il nome di Ikoné della Fiorentina è probabilmente quello più chiacchierato dalle parti del club granata. Piace al Nantes in Francia e al Como in Italia quindi bisognerà vedere chi offrirà la miglior proposta.

Altrimenti Under, ex Marsiglia e Roma attualmente al Fenerbahçe. Il turco potrebbe cambiare ulteriormente casacca, non avendo trovato l’accordo con il club gialloblu per rinnovare. La pista Casadei ormai si è invece raffreddata parecchio. La Lazio è in vantaggio ed è anche vicina all’intesa con il Chelsea. Gli ultimi nomi sono Buchanan dell’Inter, dove c’è già una fila spropositata, ed Elmas. L’ex Napoli ora al Lipsia sarebbe un jolly perfetto per Vanoli.

