Calciomercato Torino News: André Silva il sostituto di Zapata

Sembrava tutto fatto nel calciomercato Torino per l’arrivo di Beto dall’Everton per sostituire l’infortunato Duvan Zapata ma nelle ultime settimane la trattative sembra essersi interrotta e quindi la dirigenza granata è tornata alla carica per trovare una punta per Paolo Vanoli che possa portare un buon numero di gol e che aiuti il Toro ad uscire dalla crisi realizzativa in cui si trova. Oltre ad aver riaperto quelle trattative che sembravano abbandonate, su tutti Arthur Cabral del Benfica e Giovanni Simeone del Napoli, è stato individuato un nuovo possibile profilo a basso costo, che ha già giocato nel nostro campionato, e che sembra ai margini del progetto della squadra di cui fa parte.

Il nuovo nome dell’attacco per il calciomercato Torino potrebbe quindi essere quello di André Silva, attaccante portoghese del Red Bull Lipsia che quest’anno ha giocato solamente 8 partite in Bundesliga trovando anche un gol con un passato poco felice nel Milan e che i tedeschi sarebbero disposti a cedere in prestito secco o con diritto di riscatto pur di liberarsene. Su di lui sembrava poterci essere il Venezia che però ha virato su altri obiettivi e quindi il Torino è passato alla carica e se il valore del giocatore e la possibile trattativa con il Lipsia non spaventa la società a preoccupare è l’ingaggio che dovrebbe essere adeguato alle possibilità dei granata.

Calciomercato Torino News: Jonathan Ikoné o Leonardo Spinazzola per la fascia

Altra zona di campo che il calciomercato Torino sta cercando di coprire è quella delle fasce per cui si stanno attenzionando diversi profili con caratteristiche e costi molto diverse tra loro, il nome più cercato è quello di Under ma come detto la trattativa non sembra facile, si era poi parlato con il Lipsia anche per Elmas ma è un calciatore che quel ruolo non lo può fare, il nome più caldo è quello di Tajon Buchanan che però non sembra convinto di lasciare l’Inter. Ecco allora che i granata cambiano nuovamente obiettivo e hanno chiesto alla Fiorentina la possibilità di avere Jonathan Ikone in prestito, la trattativa si può intavolare ma i viola vorrebbero cedere il francese per fare cassa e affondare sui loro obiettivi.

La dirigenza del Torino però ha immediatamente contattato un altro possibile interessato che quest’anno ha trovato poco spazio nella sua attuale squadra, Leonardo Spinazzola, esterno di proprietà del Napoli che con Conte si pensava potesse tornare ai massimi livelli visti durante l’Europeo del 2021 ma che per infortuni e per la preferenza di Olivera è stato poco impiegato dal tecnico pugliese. La possibilità di tornare a giocare con continuità e nel ruolo che più di tutti ha messo in risalto le sue qualità potrebbero convincere Spinazzola ad accettare Torino e vestire la maglia granata almeno fino a fine stagione.