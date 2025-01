CALCIOMERCATO TORINO NEWS, FINALMENTE CASADEI

Il calciomercato Torino è finalmente vicino a chiudere il colpo Casadei. Dopo settimane di trattativa con il Chelsea con l’inserimento della Lazio, soprattutto in virtù della trattativa saltata con l’Empoli per Fazzini, dovremmo essere arrivati alla svolta. Infatti Matteo Moretto ha svelato l’accordo verbale trovato tra i granata e il Chelsea per quanto riguarda l’ex Inter sulla base di un’offerta da 13 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Un trasferimento dunque a titolo definitivo. Ora verrà definita la parte relativa allo stipendio del giocatore e infine si passerà alle visite mediche, l’ultimo passo prima della firma sul contratto. Niente da fare per la Lazio dunque che ad un certo punto sembrava addirittura superare il Torino.

Un altro colpo di calciomercato Torino in questo gennaio che ha già visto arrivare Elmas, l’ex giocatore del Napoli. Manca sempre l’attaccante centrale, l’unica vera grande richiesta di Vanoli, ma non è da escludere che possa esserci un colpo sul gong.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, SALTA BETO

Il calciomercato Torino saluta definitivamente Beto dell’Everton. Se già la pista si era raffreddata, la notizia dell’infortunio di Calvert Lewin ha chiuso ogni tipo di possibilità di vedere l’ex attaccante dell’Udinese in maglia granata. In occasione della sfida contro il Brighton, vinta tra l’altro proprio dalla squadra di Liverpool, l’attaccante titolare dell’Everton ha chiesto il cambio per infortunio e al suo posto naturalmente è entrato Beto poiché anche Broja non è al meglio.

Alla luce di questa situazione complicata l’Everton non vuole più nemmeno sedersi intorno ad un tavolo a trattare poiché la dinamiche circa le punte centrali per il club inglese è tutt’altro che positiva considerando i tantissimi infortuni