CALCIOMERCATO TORINO NEWS, LAZIO SU CASADEI

Il Calciomercato Torino rischia di vedersi sfuggire il colpo Casadei. Il centrocampista è uno dei principali obiettivi dei granata, tanto da presentarsi direttamente a Londra per convincere l’ex Inter a tornare a giocare in Italia.

Il giocatore è rimasto molto colpito dallo sforzo fatto dal Toro per convincere, come riporta Gianluca Di Marzio ma ciò potrebbe non bastare per rendere ufficiale il trasferimento. Il motivo? L’offerta, dato che non convince il Chelsea.

La squadra inglese, proprietaria del cartellino, vorrebbe almeno 10 milioni di euro mentre il Toro per ora si è mantenuto più basso. Il rischio ulteriore per i granata è l’inserimento della Lazio che vorrebbe acquistare Casadei.

I biancocelesti non rappresentavano un’insidia fino a giorni fa, poi si è scatenato il caso Fazzini: anche in quel caso, esattamente com il Torino con il Chelsea per Casadei, l’offerta non soddisfava l’Empoli e la Lazio si è ritrovata senza centrocampista.

Ecco perché ora la Lazio fa sul serio per il giocatore e avendo una maggiore disponibilità economico rispetto al Torino, la squadra piemontese dovrà fatte attenzione a non tirare troppo la corda con i Blues se vogliono effettivamente il calciatore.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, DUE PROBLEMI PER BETO

Il calciomercato Torino non pensa solo a Casadei. Infatti la missione a Londra è anche per Beto, centravanti dell’Everton che sarebbe ben disposto a tornare in Serie A dopo le ottime prestazioni fornite all’Udinese prima di parte per Liverpool.

Il Toro è senza Zapata da diversi mesi e attualmente non ha una punta fisica come vorrebbe Vanoli bensì si limita a far ruotare (o giocare insieme) Adams, Karamoh e Sanabria, ma nessuno di loro interpreta il ruolo di centravanti come il colombiano.

I problemi riguardano la cifra troppo alta richiesta dall’Everton e l’infortunio di Broja: il centravanti ex Chelsea era l’unica alternativa a Cavlert-Lewin oltre a Beto dunque adesso è difficile pensare che i Toffies si privino dell’altro attaccante.