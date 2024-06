Calciomercato Torino News/ Radonjic verso il ritorno a casa, si lavora per Pio Esposito (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, FUTURO RADONJIC: IL MAIORCA NON LO RISCATTA

Il calciomercato Torino sta per entrare nel vivo. L’ufficialità dell’arrivo di Vanoli sulla panchina al posto di Juric può considerarsi il primo grande tassello in vista della prossima stagione per i granata. Con il pagamento della clausola al Venezia, Cairo ha dato il primo segnale di vita estivo del club piemontese.

Ora si passa al mercato perché le situazioni sono parecchie, tra cui anche Nemanja Radonjic. Se nel precampionato del suo arrivo sembrava poter essere l’arma in più della squadra, col passare del tempo la pazienza di Juric nei suoi confronti è terminata nonostante la grande stima nei suoi confronti e nonostante il cambio d’allenatore la sua permanenza sarebbe ancora da decifrare.

Il serbo non è stato riscattato dal Maiorca, squadra con cui ha trascorso gli ultimi mesi della stagione attuale in prestito, dunque tutto passerà dal ritiro dove Vanoli si prenderà il suo tempo per valutare il giocatore. In ogni caso le richieste non mancano: la Stella Rossa si è infatti detta interessata al ritorno in patria del calciatore.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, NEL MIRINO FRANCESCO PIO ESPOSITO

Per quanto riguarda il calciomercato Torino in entrata, il nome di Francesco Pio Esposito è più di una semplice suggestione. L’addio annunciato di Okereke, dato che non verrà riscattato nonostante sei mesi tutto sommato positivi, libera uno slot in attacco che potrebbe essere occupato proprio dal classe 2005.

Pio Esposito, il più giovane dei fratelli, è un centravanti di proprietà dell’Inter ma che ha trascorso l’ultima stagione in prestito allo Spezia in Serie B siglando 3 reti in 38 presenze, il 45% da titolare. Il Torino ora avrà modo di mettersi in contatto con i nerazzurri iper capire i margini dell’affare di calciomercato.

A proposito di giovani, ce n’è un altro che potrebbe andare via. Aaron Ciammaglichella, anche lui 2005, è la stella più luminosa del vivaio granata bruciando le tappe per anni seppur senza mai debuttare in Prima Squadra. Il talento italiano, già nel giro delle Nazionali under, ha ricevuto le attenzioni del Feyenoord con la squadra di Rotterdam che vorrebbe strappare ai granata il calciatore.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, BUONGIORNO AL NAPOLI? ECCO LA SITUAZIONE

Naturalmente il calciomercato Torino si baserà moltissimo, sia economicamente che numericamente, sulla situazione di Alessandro Buongiorno. Andiamo con ordine: il Napoli, ma anche l’Inter e non solo, bramano il difensore centrale granata che per ora al momento è impegnato con la Nazionale ad Euro 2024.

Dunque ogni decisione, un po’ come per quanto riguarda Calafiori a Bologna, si prenderà solo ed esclusivamente al termine dell’esperienza azzurra in Germania. Una volta terminata, allora si possono aprire tutte le questione e trattative, anche se Cairo è stato chiarissimo alzando la richiesta. Al momento non ci sono grandi aggiornamenti con la squadra di Antonio Conte che appare favorita nella corsa al classe 1999.

