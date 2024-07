Calciomercato Torino News/ Samuel Coco, accordo totale: domani le visite per il difensore (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO TORINO, COCO ARRIVERÀ IN SERATA

Il calciomercato Torino abbraccia il sostituto di Alessandro Buongiorno. Si tratta di Samuel Coco, difensore classe 1999 che spera di ripercorrere le orme dei grandi difensori transitati in granata negli ultimi anni. Il calciatore spagnolo naturalizzato equatoguineano domani sarà a Torino per le visite mediche.

Il calciatore è stato prelevato dal Las Palmas a titolo definitivo. Il club di Cairo infatti sborserà 7 milioni più 2 di bonus mentre la squadra spagnola si è conservata una clausola sulla percentuale di rivendita del 10%. Il difensore si unirà al gruppo di Vanoli dopo le visite mediche. Arrivo previsto in serata.

CALCIOMERCATO TORINO, SALUTA ILICIC: 25 MILIONI DI EURO

Il calciomercato Torino si muove anche in uscita. Ancora da definire le strade di Sanabria e Ilic, che appaiono lontane dal capoluogo piemontese. Il paraguaiano piace moltissimo a Nicola, attuale allenatore del Cagliari che ha allenato l’attaccante in granata. Bisognerà vedere se il club sardo riuscirà a fare questo sacrifico per consegnare al tecnico uno dei suoi fedelissimi.

Su Ilic c’è stato un colpo di scena nelle ultime ore per quanto riguarda a trattativa con lo Zenit. Il giocatore non era convinto della destinazione, ma l’offerta di 2.5 all’anno per cinque stagioni ha convinto il calciatore a cambiare idea. Al Torino verranno versati ben 25 milioni di euro, registrando così una grande plusvalenza.

