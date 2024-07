Calciomercato Torino News/ Lo Zenit offre 25 milioni per Ilic, si accelera per Welington (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, ILIC NON È CONVINTO DALLO ZENIT

Sono giorni importanti per il calciomercato del Torino. Come vi abbiamo raccontato, Buongiorno è sempre più vicino al Napoli e dunque verrà sicuramente fatto un intervento nel ruolo di difensore centrale. Questa però potrebbe non essere l’unica cessione in casa granata.

Infatti, lo Zenit sarebbe molto interessato a Ivan Ilic. Il pupillo dell’ex allenatore Ivan Juric non ha performato come ci si aspettava e dunque i granata potrebbero cederlo, soprattutto dinanzi ad un’offerta come quella del club di San Pietroburgo ovvero 25 milioni, bonus inclusi.

Il giocatore però non è così convinto di accettare le avances russe, anche per il semplice motivo che non farebbe l’Europa. Dato che le squadre della Russia sono estromesse dalla competizioni europee, nemmeno lo Zenit che ha vinto il campionato parteciperà ad alcuna competizione UEFA. Dunque bisognerà vedere se Ilic cambierà idea oppure sceglierà di rimanere al Torino.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, CONTINUANO I CONTATTI PER WELINGTON

Per quanto riguarda gli acquisti del calciomercato Torino, i granata starebbero continuando ad insistere su Welington. Il terzino del San Paolo è il primo obiettivo per la fascia e secondo Matteo Moretto, esperto di mercato, la squadra piemontese è in continuo contatto con quella brasiliana.

Sul giocatore, 23enne di età, ci sarebbero anche le sirene inglesi della Premier League, ma in questo momento nessuna squadra ha ancora fatto un’offerta per lui. Dunque, se il Toro continuerà per la sua strada, potrebbe trovare uno spiraglio per sedersi al tavolo e trattare col San Paolo.

