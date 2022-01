Capodanno 2022 Rtl 102.5/ Auguri di Tiziano Ferro, Katy Perry, Alessandra, Arisa e…

Il Capodanno 2022 di Rtl 102.5 ha fatto registrare la presenza di star della musica internazionale, cancellando qualsivoglia distanza intercontinentale e regalando agli spettatori in radiovisione uno spettacolo unico nel suo genere. Il brindisi di mezzanotte è stato effettuato alla presenza in collegamento audiovisivo da Los Angeles di Tiziano Ferro, collegatosi quando in California erano appena le 15 del 31 dicembre, mentre in Italia mancavano pochissimi istanti all’arrivo dell’anno nuovo.

Tuttavia, questo è stato soltanto uno dei momenti più entusiasmanti dello show di Capodanno di Rtl 102.5 e Radio Zeta, capace di radunare sotto l’unico denominatore dei festeggiamenti musicali fine anno una quarantina di star della musica italiana e internazionale. I nomi? Da Laura Pausini a Tiziano Ferro, da J-Ax a Katy Perry. Insomma, veri e propri “fireworks“, per citare uno dei più grandi successi di quest’ultima. Sono intervenuti anche Jovanotti e Alessandra Amoroso, la quale ha anche annunciato vhe sarà una volta al mese fino al 13 luglio (data del suo live a San Siro) conduttrice d’eccezione su Rtl 102.5.

CAPODANNO 2022 RTL 102.5: GLI OSPITI D’ECCEZIONE DELLA SERATA

Il novero delle grandi firme canore del Capodanno 2022 di Rtl 102.5 è stato impreziosito da ulteriori presenze altisonanti: si va da Cristiano Malgioglio a Mahmood, passando per Kungs, Gaia, Gué Pequeno, Purple Disco Machine, Arisa, i Tiromancino, Gianni Morandi, Noemi, Bob Sinclar, Francesco Gabbani, Katy Perry, Emma, Le Vibrazioni, Gianna Nannini, i The Kolors, Marco Mengoni, Annalisa, Sangiovanni, Elettra Lamborghini, J-Ax, Alvaro Soler. E, ancora: Giuliano Sangiorgi, Fred De Palma, Tiziano Ferro, Sophie and the Giants, Meduza, i Pinguini Tattici Nucleari, Tecla e Alfa.

Al microfono, alla conduzione, si sono avvicendati Federica Gentile (fresca vincitrice del Microfono d’Oro 2021), Carolina Rey e Mario Vai. Poi, dalle 22 spazio ad Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto, Simone Palmieri e Diego Zappone, sino al countdown di mezzanotte conclusosi in un caloroso brindisi nell’auspicio sincero e sentito di un anno migliore del precedente, perlomeno sotto il profilo epidemiologico e sanitario.



