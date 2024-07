Captain America: Brave New World/ Il video del primo trailer ufficiale del 35esimo film Marvel: data e cast

Nella giornata di oggi – venerdì 12 luglio 2024 – quasi come un fulmine a ciel sereno i Marvel Studios hanno pubblicato su tutti i loro profili social il primissimo trailer ufficiale del 35esimo film dell’universo supereroistico: il protagonista questa volta sarà (nuovamente) Captain America, alle prese con un ‘Brave New World‘ dopo che lo scomparso Steve Rogers gli ha affidato il suo famosissimo scudo a stelle e strisce dopo gli eventi (ormai noti) di Avengers Endgame. Per ora i dettagli che sono stati resi noti sono veramente pochissimi, tutti contenuti nei 120 secondi scarsi del trailer – che ovviamente trovate in calce a questo articolo! – di ‘Captain America: Brave New World‘ che parte con un montaggio stretto e ritmato del nuovo protagonista che raccoglie lo scudo del suo (ex) mentore.

Prima di entrare nel vivo del trailer vale la pena fare un piccolo passetto indietro per scoprire il lungo elenco di attori ed interpreti che prenderanno parte a questa nuova avventura targata Marvel a partire – ovviamente – dal protagonista assoluto di ‘Captain America: Brave New World’: ovviamente ci riferiamo ad Anthony Mackie che vestirà nuovamente i panni di Sam Wilson, erede (fisico e spirituale) dall’amato Rogers; accompagnato da Danny Ramirez che diventerà il ‘nuovo’ Falcon, da Shira Haas nel ruolo di Sabra e da Carl Lumbly in qualità di Isaiah Bradley. Dall’altra parte della barricata – tra i villain – si riconferma Tim Blake Nelson come Samuel Sterns (o Capo, che dir si voglia); mentre al posto del compianto William Hurt – che interpretava Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross – troveremo nientemeno che Harrison Ford, e per la prima volta si affacceranno all’universo cinematografico Marvel anche Rosa Salazar e Giancarlo Esposito, con ruoli che non sono ancora stati del tutto chiariti.

‘Captain America: Brave New World’, dal trailer alla data d’uscita: cosa devono aspettarsi i fan

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovissimo ‘Captain America: Brave New World‘? La risposta – che, è meglio precisarlo, potrebbe essere considerata spoiler – non è affatto semplice, ma dal primo trailer del film emergono già alcuni dettagli importanti come il leitmotiv generale della pellicola. Il punto di partenza è un incontro tra Wilson e il presidente statunitense Ross che gli chiede di diventare – come il suo storico predecessore – un agente d’élite al servizio della Casa Bianca; ma anche prima che il nostro Captain America possa dare una risposta viene catapultato direttamente del suo ‘Brave New World’ trovandosi a fronteggiare una qualche minaccia terroristica non meglio precisata che grava sulle spalle del presidente e (forse, ma lo scopriremo solamente nelle sale cinematografiche) degli interi Stati Uniti d’America.

Di certo sembrano esserci dei nuovi villain – con Giancarlo Esposito che si presenta con occhiali da sole, faccia arrabbiata e un mitra di calibro pesante in mano – e tante minacce più o meno importanti; ma poco prima della chiusura del trailer di ‘Captain America: Brave New World‘ fa capolino anche (per pochissimi secondi) una vecchia conoscenza dei fan Marvel: il Red Hulk, alter ego cattivo del presidente Thunderbolt Ross. L’appuntamento nelle sale – e poi vi lasciamo al trailer – è fissato per il 14 febbraio del 2025 e possiamo già immaginare che questo sarà il primissimo film dell’anno nuovo in casa Marvel.

Il video del trailer e la locandina ufficiale di ‘Captain America: Brave New World’

Entra in un nuovo mondo.#CaptainAmericaBraveNewWorld, il nuovo film Marvel Studios, vi aspetta al cinema dal 12 Febbraio 2025. pic.twitter.com/zaZzYtDrsr — Marvel IT (@MarvelIT) July 12, 2024

#CaptainAmericaBraveNewWorld, il nuovo film Marvel Studios, vi aspetta al cinema dal 12 Febbraio 2025. pic.twitter.com/H00ocfrjnJ — Marvel IT (@MarvelIT) July 12, 2024













