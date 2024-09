Dal 2025 si potrà partecipare ad una vera cena stellata, o meglio, una cena nello spazio. Già, perchè dall’anno che verrà, quindi nel giro di soli pochi mesi, si potrà per la prima volta imbarcarsi su una navicella spaziale, volare sopra la Terra e cenare o pranzare con vista appunto sul globo terracqueo. Un’esperienza affascinante e suggestiva quella della cena nello spazio che ovviamente non sarà riservata a tutti, ma solamente a chi potrà godere di un lauto portafoglio, ma in ogni caso quello che sembrava impensabile solo fino a pochi anni fa, a breve sarà realtà.

Ad offrire una cena nello spazio, con tanto di menù gourmet e di altissima cucina, sarà il ristorante StellarEmbrace, che si può tradurre in “abbraccio stellare”, che consiste di fatto in una capsula sospesa nel vuoto a 35 km sopra la terra, l’esperienza culinaria senza dubbio più innovativa della storia, per lo meno fino ad oggi.

CENA NELLO SPAZIO: DA 750MILA EURO

Ad organizzare l’evento, come riferisce Cook del Corriere della Sera, sarà l’agenzia di Parigi Apoteo Surprise, specializzata nell’organizzare matrimoni, feste varie e viaggi extralusso, che appunto permetterà di vivere una cena nello spazio, quasi a toccare le stelle. Si comincia con il 2025 e solo con due persone alla volta, ma attenzione al prezzo: ben 750mila euro, come vi dicevamo sopra, non per tutte le tasche.

Sarà quindi, almeno inizialmente, un’avventura riservata solo a pochissimi eletti, i grandi miliardari della terra, ma chissà che in un futuro non troppo lontano anche questi viaggi non possano diventare più economici, permettendo un maggior accesso a più persone anche perchè, diciamocelo, a chi non piacerebbe partecipare ad una cena nello spazio?

CENA NELLO SPAZIO: CI SARA’ UN CAMERIERE ROBOT

Come verrà organizzato il tutto, e soprattutto, cosa si mangerà? I due fortunati clienti si dovranno recare presso uno spazioporto dopo di che saliranno su delle capsule pressurizzate con all’interno vari comfort, di modo da potersi godere al meglio il viaggio in orbita, che dura all’incirca due ore. All’interno della navicella ci sarà anche un cameriere-robot, che prenderà le ordinazioni dei due commensali, ma che nel contempo intratterrà i due ospiti con conversazioni ma anche cantate, ovviamente se di gradimento.

La zona “cuore” della navicella sarà il tavolo apparecchiato che occuperà il centro della capsula e sui cui i due clienti consumeranno le varie portate. In merito al menù, non è stato ancora stato reso pubblico il nome dello chef anche se è emerso che sia francese e che ha un ristorante con due stelle Michelin, di conseguenza la cena nello spazio sarà anche stellata, mai connubio sembra sposarsi al meglio. Cinque in totale le portate, e per ognuna sarà abbinato un calice di vino. Si mangeranno in particolare aragoste, tartufi, caviale, arrosto, capesante e varie altre prelibatezze, tutte cucinate ovviamente con ingredienti assolutamente di qualità.