Nata a Roma il 14 novembre del 1970 Beatrice Luzzi grazie al suo talento è riuscita a farsi spazio nel mondo della recitazione e dello spettacolo, conquistando non poco successo. A renderla famosa in passato è stato il ruolo di Eva Bonelli nella soap ‘Vivere’, ma ha recitato in molte altre fiction e film, sul piccolo schermo l’abbiamo vista anche nei panni di conduttrice. Da qualche mese sta invece affiancando Alfonso Signorini al Grande Fratello nel ruolo di conduttrice e con le sue pungenti opinioni non passa mai inosservata. L’ex gieffina dice sempre quello che pensa, senza fare giri di parole, e questo a volta le fa fare i conti con molte critiche e polemiche.

Per quanto riguarda la sua vita privata Beatrice Luzzi ha avuto diversi flirt in passato, anche con personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Nella scorsa edizione del Grande Fratello dove ha partecipato come concorrente ha però svelato che nonostante abbia avuto molti fidanzati è stata single fino all’età di 37 anni, quando ha conosciuto il padre dei suoi figli. Per l’attrice è Alessandro Cisilin il suo unico grande amore, dalla loro unione sono nati i figli Elia e Valentino. Da tempo il loro matrimonio è giunto al capolinea ma sono rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione. Nella casa più spiata d’Italia aveva rivelato che quando ha conosciuto il giornalista ha capito subito che sarebbe stato il padre dei suoi figli. A parer suo non si hanno dubbi quando arriva il momento e nonostante i difetti e i problemi rifarebbe dei figli con lui perché era il padre giusto per i suoi figli.

In una passata intervista rilasciata al settimanale Chi Beatrice Luzzi ha fatto sapere che può finalmente tornare alla sua natura artistica ora che i suoi figli sono cresciuti dopo essere stata per molto tempo una madre devota. Per anni infatti ha messo loro al primo posto ed è il motivo per cui ha aspettato tanto ad avere figli, pensa però di aver avuto la fortuna di trovare l’uomo giusto al momento giusto, quando era pronta a dedicarsi ad altre vite.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello l’ex gieffina ha dovuto affrontare un grande dolore a causa della morte del padre. Qualche giorno dopo il suo abbandono decise però di tornare nella casa più spiata d’Italia per onorare proprio il padre, l’uomo infatti le aveva chiesto di non mollare e di andare avanti. Durante il suo percorso si era avvicinata molto a Giuseppe Garibaldi, l’intesa tra loro fu palese sin dall’inizio, scoppiò anche la passione. Il loro rapporto è stato caratterizzato da molti alti e bassi, in molti facevano il tifo per loro dopo il reality, i due sono stati avvistati più volte insieme ma a quanto pare hanno deciso di prendere strade diverse.

Di recente l’ex gieffino è sbottato sui social contro coloro che inventato falsità in merito al suo rapporto con Beatrice Luzzi. Lei sui social ci ha tenuto a fare chiarezza sul loro legame dicendo che tra loro c’è un grande rapporto di affetto e supporto, però non sono fidanzati. Ha poi aggiunto: “Abbiamo approcci, responsabilità e prospettive di vita troppo lontane per essere integrate nella reciproca quotidianità”.