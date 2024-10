Durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello 2023, il padre di Beatrice Luzzi è venuto a mancare, costringendo l’attrice a lasciare in un primo momento la casa, salvo poi farci ritorno per guadagnarsi anche il secondo posto in classifica. Nel corso di una recente intervista concessa a Verissimo, Beatrice Luzzi ha parlato così ricordando i momenti trascorsi al fianco del padre e descrivendolo: “Noi avevamo questa casa in Sardegna e lui era sempre nudo in spiaggia, mio padre era vero, fragile e fumantino, il vuoto adesso non si riempie, lui è andato via che era anziano e non è stata una cosa improvvisa, lo sento ancora vicino e credo che lui sia veramente felice per me” ha detto con certezza Beatrice Luzzi.

La morte del padre di Beatrice Luzzi è una ferita che ovviamente è rimasta aperta non solo nel cuore della ex gieffina, ma anche della madre, alle prese con qualche patologia negli ultimi tempi che non la sta facendo vivere in tutta serenità.

Con la morte del padre Beatrice Luzzi, l’attrice lasciò il Grande Fratello per stare vicino alla famiglia

La morte del padre di Beatrice Luzzi ha ovviamente portato l’attrice a lasciare la casa del Grande Fratello per stare vicino alla famiglia in uno dei giorni più bui della sua vita. L’artista ha confidato di aver vissuto male la situazione come inevitabile che fosse, anche se adesso sta tentando in tutti i modi di farsi forza anche per la madre e i figli, che ovviamente hanno sofferto la morte del nonno.

Il padre di Beatrice Luzzi ha rappresentato la centralità della vita dell’attrice romana, che nel corso della sua esperienza al Grande Fratello ha preso la parola in svariate occasioni sul papà, rimasto in qualche modo sempre al suo fianco anche adesso che non c’è più fisicamente.