Beatrice Luzzi a Verissimo prima della sua nuova avventura al Grande Fratello

Con la sua pungente parlantina e i suoi modi di fare veraci, è galvanizzata all’idea mettersi alla prova in un nuovo ruolo. L’attrice Beatrice Luzzi, oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, è ormai pronta ad indossare i panni di opinionista al Grande Fratello, proprio dove lo scorso anno aveva preso parte come concorrente, appassionando il pubblico soprattutto per il fugace flirt con Garibaldi. Oggi la love story, se così possiamo definirla, è acqua passata, ma con la sua esperienza da seconda classificata la Luzzi ha tutte le carte in regola per dispensare validi consigli ai nuovi gieffini e valutare al meglio le dinamiche che animeranno i rapporti dentro la casa.

Insieme a lei ci sarà la confermatissima Cesara Buonamici che, proprio a Verissimo, aveva annunciato il coinvolgimento della Luzzi nel cast degli opinionisti. Si stoppano, quindi, le voci che avrebbero visto Beatrice prossima ad intraprendere il viaggio di Pechino Express insieme al “suo” Garibaldi.

Beatrice Luzzi: “I miei fan? Ecco cosa dicono di me…”

Per la celebre attrice, questo è il momento di pensare unicamente al Grande Fratello, un programma che sente fortemente suo e che, nella scorsa edizione, l’ha vista tra le protagoniste assolute. Con i suoi modi di fare taglienti e il desiderio di arrivare dritta al punto, Beatrice non risparmierà nessuno, perché lei è indomita.

“Come dicono i miei fan io sono rimasta indomita, il che mi ha portato più guai che vantaggi, soprattutto da un punto di vista professionale. Però, a livello personale, la soddisfazione di essere fino in fondo se stessi è impagabile”, ha raccontato in una bella intervista rilasciata al sito thewom.it, parlando del suo vissuto. Insomma, con lei in studio al Grande Fratello non ci annoieremo di certo.