Federica Nargi, dalla ‘volta buona’ con Striscia la Notizia a Ballando con le stelle 2024

Oggi la stiamo osservando nelle vesti inedite nel cast di Ballando con le stelle 2024, ma chi è Federica Nargi e quali sono le tappe principali della sua carriera? Classe 1990, coltiva fin da piccola una smisurata passione proprio per la danza arrivando poi a partecipare ai primi concorsi di bellezza. La grande occasione per lei è Miss Italia nel 2008 dove si posiziona 11esima; un risultato che vale comunque come trampolino di lancio per la sua carriera televisiva.

Sempre nel 2008 Federica Nargi conquista ‘Veline’, sia per la sua bellezza che per simpatia e carisma; inizia così la sua esperienza a Striscia la Notizia che varrà come consacrazione dal punto di vista della notorietà. 4 edizioni per il tg satirico in coppia con Costanza Caracciolo; un duo iconico per il programma di Canale 5. Parte da qui la corposa carriera televisiva di Federica Nargi che negli anni a seguire prenderà parte a diverse trasmissioni di successo, tanto da concorrente quanto da conduttrice.

Federica Nargi, vita privata: il compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice

In parallelo alla carriera televisiva Federica Nargi non ha mai dimenticato le sue passioni; lo dimostra il suo impegno costante come testimonial di bellezza, influencer ma soprattutto imprenditrice per progetti prestigiosi legati a marchi di abbigliamento e gioielli. Non a caso, i suoi profili social risultano tra i più seguiti proprio per il costante impegno nel settore e per il contatto diretto che è riuscita ad instaurare con i followers nel corso degli anni.

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Federica Nargi? Da quasi vent’anni è legata all’ex calciatore Alessandro Matri, suo compagno dal 2009. La coppia sembrava essere ad un passo dal matrimonio; proposito che è stato però rimandato a causa della recente pandemia. La mancanza del grande passo non toglie però nulla alle bellezza dell’amore tra Federica Nargi e il compagno Alessandro Matri, come testimoniato dalla nascita delle due figlie: Sofia (2016) e Beatrice (2019).

