Federica Nargi e Alessandro Matri e la confessione sulle figlie: “Costretti a dormire separati”

Federica Nargi è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dance show di successo trasmesso su Rai1, una nuova avventura televisiva per la ex velina di Striscia La Notizia che può contare sull’appoggio dei suoi primi tre sostenitori: il marito Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice, una gran bella storia d’amore quella nata tra Federica Nargi e il calciatore Alessandro Matri: 15 anni insieme e due bambine di 7 e 4 anni su cui si sono soffermate da Diletta Leotta nel podcast “Mamma Dilettante”. La coppia ha rivelato che dormono in camere separate per far addormentare le bambine, “Impegnativo è la prima parola che mi viene in mente” ha svelato il campione di calcio parlando del ruolo di padre e genitore.

Poi la confessione spiazzante di Federica Nargi sulla famiglia: “Addormentiamo le bambine nelle loro camerette perché non si addormentano da sole” ha rivelato la ballerina aggiungendo che durante la notte una delle due figlie piomba in camera costringendo così uno dei due ad andare a dormire con l’altra!

Federica Nargi e l’amore per Alessandro Matri

Nulla di eclatante quindi, anzi le cose tra Alessandro Matri e Federica Nargi proseguono alla grande come ha raccontato la stessa showgirl. “Cerchiamo sempre di mostrare ciò che siamo realmente, con le nostre litigate, le sue prese in giro” ha detto Federica a Diletta Leotta.

Non solo, la ex velina di Striscia La Notizia ha parlato di Alessandro Matri papà, svelando come l’ex attaccante di Cagliari e Milan si presti spesso al gioco in famiglia. Infine riguardo all’intimità non ci sarebbe alcun problema, anzi Federica Nargi ha chiaramente evidenziato come il tempo non abbia scalfito il loro rapporto da quel punto di vista: “15 anni insieme: se non funziona neanche il sesso siamo alla frutta proprio, quindi… è un bel piacere”.

