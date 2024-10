Amanda Lecciso, chi è la concorrente del Grande Fratello 2024: la carriera lontana dai riflettori

Al Grande Fratello 2024 si sta facendo gradualmente conoscere, dopo un inizio al ralenti in cui i coinquilini hanno faticato a decifrarne il carattere, forse troppo riflessivo oppure semplicemente frenato. Amanda Lecciso è una delle concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, nonché una delle ultime inquiline ad entrare nella Casa. Dopo una partenza a rilento, negli ultimi giorni sta entrando nel vivo delle dinamiche e il pubblico sta imparando a conoscerla sempre più. Ma chi è, nel dettaglio, Amanda Lecciso?

Nata a Lecce il 22 settembre 1987, è la sorella minore di Loredana e Raffaella Lecciso; sin da bambina sognava di diventare una ballerina nonché attrice, ma la vita l’ha portata a vivere lontano dai riflettori della televisione e dello spettacolo a differenza invece delle ben più note sorelle, spesso apparse sui giornali e sul piccolo schermo. Come si legge sulla sua biografia disponibile sul sito del Grande Fratello 2024, Amanda gestisce ad oggi alcune strutture ricettive e nel tempo libero ama dedicarsi alla palestra e al giardinaggio.

Amanda Lecciso, la vita privata e i figli Giorgio e Ninni

Qual è invece la vita privata di Amanda Lecciso? La concorrente del Grande Fratello 2024 ha vissuto due importanti relazioni in passato; prima con l’avvocato Antonio Greco, dal quale ha avuto il figlio Giorgio, poi con l’attore e produttore cinematografico Ivo Micioni, che l’ha resa mamma di Gaetano, detto ‘Ninni’, il suo secondo figlio.

Con entrambi i suoi ex, nonostante la fine delle rispettive relazioni, ha sempre conservato un rapporto cordiale che prosegue tuttora, come dimostra anche la sorpresa ricevuta da Ivo Micioni in una delle precedenti puntate. Sul fronte sentimentale Amanda Lecciso è ad oggi single, ma nella Casa più spiata d’Italia sembra aver conquistato Clayton Norcross, che la considera sexy e molto attraente: lei ricambierà le attenzioni dello storico divo di Beautiful?

