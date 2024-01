Chi è Josh Carter Rossetti, fratello di Greta/ Sorpresa al Grande Fratello: “Contento del suo percorso”

Josh Carter Rossetti, il fratello di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023 per una sorpresa

La 33esima diretta del Grande Fratello 2023 è pronta a regalare a Greta Rossetti un bellissimo momento. Nella Casa farà il suo ingresso Josh Carter Rossetti, il fratello 26enne di Greta che già in varie occasioni si è espresso sul percorso che sua sorella sta facendo nella Casa di Cinecittà.

Proprio in un’intervista di poco tempo fa a Casa Lollo, Josh Rossetti di sua sorella al Grande Fratello ha detto: “Io sono contento per come si sta godendo la casa, sta mostrando chi è realmente e la vedo molto arriva, bene inserita nel gruppo, nelle dinamiche. Sono contento perché stanno apprezzando chi è lei veramente, ho notato questa. Mi fa molto piacere il rapporto che sta creando con Perla, perché era una cosa inaspettata. Si preparano insieme, si truccano insieme, si sono messe vicine a parlare”.

Josh Carter Rossetti, confronto con Beatrice Luzzi in diretta al Grande Fratello?

Josh Carter Rossetti ha d’altronde vissuto in prima persona anche la storia che c’è stata tra la sorella Greta e Mirko Brunetti, commentando poi il triste epilogo e il ritorno in scena di Perla Vatiero. In merito al triangolo, Josh ha anzi dichiarato che, secondo lui, la storia tra sua sorella e Mirko è ormai un capitolo del tutto chiuso, mentre tra Perla e Mirko è molto probabile un ritorno di fiamma. Per Josh, infatti, tra i due c’è ancora un grande amore.

Ma Josh questa sera potrebbe dire la sua anche sugli scontri che ci sono stati negli ultimi giorni tra sua sorella Greta e Beatrice Luzzi. Contro l’attrice ha già parlato di recente Marcella, mamma di Josh e Greta, ma questa sera il fratello della Rossetti potrebbe addirittura avere un confronto in Casa con l’attrice di Vivere. L’appuntamento è per questa sera, 29 gennaio 2024, in diretta su Canale 5.

