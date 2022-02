Chi è la fidanzata di Mr Rain?/ Flirt con Elisabetta Gregoracci e attuale partner

CHI È LA FIDANZATA DI MR RAIN: TUTTO SULLA VITA PRIVATA

Sul palco dell’Ariston ci sarà spazio anche per Mr Rain. Il rapper originario di Desenzano del Garda sarà impegnato nella serata delle Cover al fianco dei colleghi Highsnob e Hu. Il trio canterà “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco: una canzone impegnativa ma importantissima nella storia della musica italiana. Ma cosa sappiamo della vita privata del cantante? Il 30enne ha una fidanzata oppure no? Qualche tempo fa si è parlato di lui in relazione ad un presunto flirt insieme ad Elisabetta Gregoracci.

Cosa c’è di vero? Il rapper sta davvero con la ex di Flavio Briatore oppure no? Durante l’edizione del GF Vip si è parlato di un presunto flirt tra il cantante ed Elisabetta Gregoraci. L’indiscrezione è nata dopo un aereo per la concorrente con una canzone del brano “9.3”. I due sono finiti anche sulla copertina di Chi.

FIDANZATA MR RAIN: FLIRT CON ELISABETTA GREGORACCI?

Di quella copertina ha parlato lo stesso Mr Rain: “Ricordo che ero in studio, mi ha chiamato mia mamma urlando: ‘Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi’, Pensavo stesse scherzando e invece mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore”.

I due, dunque, sarebbero amici, ma la fidanzata di Mr Rain non sarebbe Elisabetta Gregoracci. Non si conosce, però, il nome della fortunata che condivide la propria vita insieme al rapper, che salirà sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle Cover.



