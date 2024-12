Nathalie Caldonazzo è una showgirl e attrice che parteciperà al prossimo episodio di Storie di Donne al Bivio, in onda sabato 28 Dicembre 2024. Durante il programma la donna racconterà alcuni episodi della sua vita e non mancheranno riferimenti alla sua vita privata e al fatto se c’è o meno un compagno attualmente nella sua vita. Andiamo a vedere meglio queste curiosità.

Nathalie Caldonazzo nasce a Roma il 24 Maggio 1969 ed ha attualmente 55 anni. Nathalie è una figlia d’arte, figlia della ballerina Leontine Snell e con il padre imprenditore. La donna ha raccontato della sua infanzia che suo padre era stato violento e che anche per questo motivo ha sempre deciso di non dare seconde chance ai suoi partner.

Per quel che riguarda la sua vita privata Nathalie ha avuto diverse storie importanti con personaggi vip, a partire dalla storia con Massimo Troisi. Nathalie Caldonazzo ha avuto una storia importante con Riccardo Sangiuliano e dalla loro unione è nata Mia. Poi ha avuto altre storie importanti con Pino Quartullo, Paolo Calissano ed Andrea Ippoliti. Ma ora Nathalie Caldonazzo è fidanzata?

Nathalie Caldonazzo, rivelazione in diretta tv: la fine del rapporto con il compagno Giampaolo Celli

Recentemente Nathalie Caldonazzo ha avuto una lunga storia con Giampaolo Celli e per i due si era parlato anche di matrimonio. Lui era uno stilista e la donna ha raccontato di condividere con lui e la sua famiglia la passione per l’arte. I due apparivano molto legati e la donna aveva un grande rapporto con tutta la famiglia di lui.

Sei mesi fa – durante una puntata di Storie di Donne al Bivio – Nathalie Caldonazzo ha raccontato di vari temi ed ha annunciato di essere tornata single. Niente nozze quindi per la showgirl che ha deciso quindi di andare avanti per la sua strada e di chiudere definitivamente il rapporto con l’uomo. Una decisione che ha scaturito una grande sorpresa per chi conosce la donna e ora c’è grande curiosità.

Al momento non sappiamo se Nathalie Caldonazzo sia ancora single o meno e magari la donna – durante la trasmissione – racconterà alcuni aneddoti riguardo la sua vita privata. Non sappiamo altri dettagli e staremo a vedere nel programma se la donna svelerà una sua nuova fiamma o dichiarerà di essere ancora single.