Chi sarà eliminato al Grande Fratello Vip oggi 23 gennaio?/ Sarah Altobello e Wilma Goich a rischio e…

Chi sarà eliminato al Grande Fratello Vip? Nelle ore che precedono il nuovo appuntamento in prima serata con il reality condotto da Alfonso Signorini, le anticipazioni e i sondaggi sul televoto ribollono di ipotesi su chi si salverà e resterà in corsa tra i vipponi Alberto, George, Giaele, Nikita, Sarah e Wilma. La domanda a cui i telespettatori devono rispondere questa settimana con la loro preferenza è “Chi vuoi salvare?”, consegnando così al conduttore i nomi dei più amati tra i concorrenti protagonisti della sfida. Stando ai pronostici e ai sondaggi delle ultime ore, apparirebbe chiaro un primo risultato con il nome del meno votato in ottica “salvezza”.

Quella di oggi, lunedì 23 gennaio, si prospetta una puntata ricca di nuovi colpi di scena. La preferita del pubblico tra i vipponi al televoto sembrerebbe essere Nikita Pelizon, con un indice di gradimento vicino al 43% che segna uno stacco nel sondaggio rispetto agli altri concorrenti in nomination. Dietro di lei Giaele De Donà, con quasi il 15% delle preferenze, seguita da Alberto De Pisis (13%), George Ciupilan e Sarah Altobello (11%). Ma andiamo a vedere chi è a rischio questa sera.

Eliminato al Grande Fratello Vip: chi rischia di lasciare la Casa e il preferito

C’è un concorrente che, secondo i sondaggi sul televoto che seguono l’andamento delle preferenze del pubblico nelle ultime ore, si attesta al momento intorno al 7% dei voti favorevoli per la permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di una delle donne in gioco, che risulta essere il maggior candidato ad essere il nuovo eliminato al Grande Fratello Vip ovvero Wilma Goich. Andando a spulciare tra le anticipazioni della puntata del 23 gennaio del Grande Fratello Vip, quindi, scopriamo che la modella Nikita Pelizon si conferma la preferita dal pubblico e per questo è in testa nel sondaggio su “Chi vuoi salvare?”, domanda al centro del nuovo televoto. Wilma Goich è perciò la concorrente più a rischio di lasciare il gioco, ma ci sono ancora due biglietti di ritorno pronti a rimettere le cose in discussione in caso di uscita.

L’ombra di un provvedimento, non solo un eliminato al Grande Fratello Vip di stasera?

La settimana appena trascorsa è stata piuttosto movimentata, nel segno di nuove liti e nuove inaspettate confidenze tra i concorrenti che potrebbero dare vita a nuovi provvedimenti oltre all’eliminato del Grande Fratello Vip tramite televoto. Proprio i discorsi di alcuni vipponi hanno sollevato non poche polemiche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, e sui social il pubblico ha chiesto la squalifica di due concorrenti per via di alcune espressioni ritenute volgari e inopportune. Non è ancora chiaro se la questione approderà in puntata con qualche provvedimento, cosa che potrebbe aggiungere un nome all’eliminato di oggi.

Sotto la lente, pochi giorni fa, è finita Micol Incorvaia che si sarebbe macchiata di una violazione al regolamento del reality in odore di squalifica. Ora nel mirino ci sarebbero anche Nicole Murgia e Oriana Marzoli, due delle protagoniste più discusse di questa edizione del programma di Canale 5: entrambe avrebbero pronunciato parole che non sono passate inascoltate sul web e la patata bollente potrebbe ora passare tra le mani del conduttore, già alle prese con diverse questioni spinose nelle settimane finora andate in onda.











