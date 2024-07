Cina, aperta autostrada Shenzhen-Zhongshan dopo 7 anni/ “È Il più grande collegamento marittimo al mondo”

Cina, dopo 7 anni di lavori finalmente è stata inaugurata ed aperta al traffico l’autostrada Shenzhen-Zhongshan. Un’opera costata al governo 1,5 miliardi di dollari, che collega le due località e zone produttive, nelle quali vivono più di 80 milioni di persone, attraverso ponti marittimi, isole artificiali e tunnel sottomarini. Si tratta del più grande snodo di questo tipo al mondo, una costruzione imponente di cemento e acciaio lunga 24 chilometri che ora è il primo interscambio autostradale che attraversa il mare realizzato nella Cina continentale.

La stampa internazionale aveva seguito tutte le fasi di completamento della strada, pubblicando foto e notizie delle tappe più importanti, tra le quali l’annuncio della data di inaugurazione lo scorso anno, in occasione dell’ultima colata di cemento che aveva segnato il termine dei lavori. L’imponenza del progetto tra i più impegnativi finora realizzati, è data anche dall’importante collegamento tra le due principale aree di trasporto commerciale della Greater Bay Area di Hong Kong-Zhuhai-Macao, per le quali ora i tempi di percorrenza si accorciano da 2 ore a soli 20 minuti.

La nuova autostrada marittima Shenzhen-Zhongshan costruita in Cina, inaugurata il 3 luglio, ha gestito solo nel giorno dell’apertura 305mila veicoli. Come sottolinea l’agenzia di stampa Xinhua la grande opera ha finalmente permesso di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza tra le due are, che passano ora da due ore a 20 minuti circa. Grazie al ponte costruito sul mare e soprattutto all’imponente tunnel sottomarino da 6,8 chilometri, viene assorbito circa il 25% del traffico quotidiano.

Questo rappresenta una grande opportunità di espansione delle attività commerciali ed industriali della Bay Area che comprende Hong Kong, Macao e nove città della provincia del Guangdong, che solo nel 2023, quando ancora non era stata ancora completata l’opera avevano raggiunto un totale di produzione economica da 1960 miliardi di dollari. Prima della costruzione dell’autostrada Shenzhen-Zhongshan infatti, la congestione stradale era diventata un grande problema, ed il trasporto di merci e persone da una zona all’altra risultata particolarmente difficoltoso.

Il video dell’inaugurazione dell’autostrada sul mare Shenzhen-Zhongshan in Cina

