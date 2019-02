ORNELLA VANONI/ Video, la super ospite regalerà un duetto con Claudio Baglioni? (Sanremo 2019)

Ornella Vanoni torna sul palcoscenico del Teatro Ariston del Festival Sanremo, ma questa volta come ospite. Dopo la partecipazione dello scorso anno quando ha gareggiato con il brano “Imparare ad amare” in coppia con Bugaro, quest’anno la Vanoni ha accettato l’invito del direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni di presenziare come ospite a Sanremo 2019. Un ritorno meritatissimo per una delle regine della musica italiana, che recentemente è protagonista il sabato sera nella seconda edizione di Ora o mai più 2 su Rai1. Non è ancora dato sapere cosa farò la mitica Ornella, ma sicuramente la cantante proporrà alcuni dei suoi successi e chissà che non possa condividere il palcoscenico proprio con l’amico e collega Claudio Baglioni.

Ornella Vanoni si addormenta a Ora o mai più

Dopo la partecipazione a Sanremo 2019, Ornella Vanoni tornerà a ricoprire il ruolo di coach e giudice durante la seconda edizione di “Ora o mai più 2”, il programma musicale condotto da Amadeus il sabato sera su Rai1. La Vanoni è una delle indiscusse protagoniste per via delle sue dichiarazioni; come quando ha distrutto “Vattene Amore” di Amedeo Minghi oppure quando si è addormentata in diretta. Ebbene si, durante l’ultima puntata del programma Ornella a rischio di addormentarsi a causa del cane. Tutto è successo durante le votazioni per la performance di Michele Pecora, la Vanoni è in grande difficoltà e chiede a Toto Cutugno di votare al suo posto. A quel punto interviene Amadeus: “ti avevo detto che mi sarei addormentata, tranquilla tra un po’ abbiamo finito e andiamo tutti a casa”. La replica della Vanoni non tarda ad arrivare.

“Ho sonno. Non puoi cantarla da solo?”

Ornella Vanoni ha voluto raccontare come mai le si sono chiusi gli occhi durante l’esibizione di Michele Pecora. Ecco cosa ha detto la straordinaria interprete durante l’ultima puntata di Ora o mai più 2: “stamane il mio cane si è svegliata alle 8 e ha iniziato ad abbaiare. Ha continuato fino alle 12. È un barboncino nano e ha quasi due anni ma diciamo che è un po’ vivace. Poi ha strane abitudini. Si tuffa in mare e nuota per due ore”. A quel punto le chiedono come si chiama?. “Ondina” – precisa la Vanoni – “il nome gliel’ho dato prima di scoprire che le piacesse il mare. E poi se non si addormenta, brontola, per ore fa ‘sbuf, sbuf,sbuf’ ehh è così”. Un monologo infinito interrotto da Amadeus che riporta la situazione alla normalità, anche se la Vanoni ha ancora in serbo una bella sorpresa per i telespettatori. Durante la proclamazione del vincitore di puntata, Amadeus chiede alla cantante di alzarsi, ma lei risponde così: “Ho sonno. Non puoi cantarla da solo? Per favore”. Unica Ornella Vanoni! .





