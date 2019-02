Anna Tatangelo, duetto con Syria/ Video: un’amicizia nata 18 anni fa al Festival (Sanremo 2019)

Anna Tatangelo e Syria: è questo il duetto che prenderà vita oggi sul palco di Sanremo 2019 sulle note de “Le nostre anime di notte” in una quarta serata che si dimostra ancora una volta tra le più attese da parte del pubblico del Festival. La possibilità di vedere insieme più artisti, di rivisitare una canzone dandole una nota di particolarità, sarà concessa anche ad Anna Tatangelo e Syria, due cantanti apprezzatissime dal pubblico ma soprattutto due amiche che in tanti anni di carriera hanno vissuto esperienze comuni. Ma il caso vuole che il comune denominatore che più balza all’occhio scorrendo la storia di Syria e della Tatangelo sia quella di aver vinto entrambe la sezione “Nuove Proposte” di Sanremo: la prima trionfò nel 1996, quarantaseiesima edizione della kermesse condotta da Pippo Baudo, la seconda si impose invece nel 2002 nella sezione “Giovani”, anche in quel caso alla conduzione Pippo Baudo.

ANNA TATANGELO DUETTA CON SIRYA A SANREMO 2019

Fu proprio la ribalta di Sanremo e nello specifico il successo del brano “Non ci sto” a consentire a Syria, pseudonimo di Cecilia Cipressi, di spiccare il volo verso una carriera che sarebbe risultata poi ricca di successi e importanti soddisfazioni. Nata a Roma il 26 febbraio del 1977, Syria ha ottenuto le affermazioni migliori tra gli anni Novanta e gli anni Duemila. Difficile da dimenticare uno dei suoi tormentoni “L’amore è“, inciso nel 2003 e scritto da Jovanotti, portato proprio sul palco dell’Ariston, con cui Syria ha evidentemente un legame speciale, e a cui seguì pochi mesi dopo la pubblicazione di un altro inedito “Aria“, anche questo molto apprezzato dal pubblico. L’ultimo album pubblicato da Syria risale al 2017 ed è intitolato “10+10”. Sposata con il produttore discografico Pier Paolo Peroni dal quale ha avuto due figli: nel 2001 Alice (a sua volta al via di una carriera da cantante) e nel 2012 Romeo.

ANNA E SYRIA, UN LEGAME SPECIALE

Quale potrà essere l’apporto che Syria riuscirà a dare alla canzone che Anna Tatangelo ha presentato al Festival di Sanremo 2019? Sulle doti canore dell’interprete romana non si discute e sembra anche possibile immaginare una mescolanza di voci, con quella della Tatangelo, che non potrà che emozionare il pubblico. La freschezza della voce di Syria unita all’eleganza di quella di Anna Tatangelo promettono di dare vita ad un risultato capace di esaltare il testo di “Le nostre anime di notte” in tutte le sue sfaccettature. Le due cantanti sono legate da un rapporto nato proprio sul palco dell’Ariston: nel 2001 infatti Anna Tatangelo vinse l’Accademia della Canzone di Sanremo portando proprio un pezzo di Syria intitolato L’angelo guadagnandosi così la partecipazione e la vittoria – a soli 15 – nella Categoria Giovani con il brano Doppiamente fragili. “Posso sdebitarmi con te dopo 18 anni?“, è stato il messaggio che la Tatangelo ha scritto a Syria per invitarla a Sanremo 2019, come ha rivelato a SpettacoloMania.it.

VIDEO SANREMO 2019: ANNA TATANGELO CANTA “LE NOSTRE ANIME DI NOTTE”





