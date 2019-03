Che Dio ci aiuti 5, ultima puntata/ Anticipazioni: il colpo di testa di Suor Angela

Il giorno del gran finale di Che Dio ci aiuti 5 è arrivato. Dopo l’ennesima, trionfale puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 5.343.000 spettatori pari al 22.7% di share, oggi, giovedì 21 marzo, in prima serata su Raiuno, va in onda la decima ed ultima puntata della fiction record d’ascolti interpretata, tra gli altri da Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi. I nodi da sciogliere, però, sono ancora tanti. Se, infatti, Maria ha lasciato il convento per andare via con il padre e Azzurra ha deciso di seguire Athos a New York, Valentina e Ginevra devono ancora decidere il proprio futuro così come Nico che, per paura di soffrire ancora, partirà per Milano senza suo figlio Mattia. Suor Angela, però, non ha ancora intenzione di arrendersi ed è pronta a tutto per far ragionare i suoi ragazzi. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

CHE DIO CI AIUTI 5: “ADDIO”, SUOR ANGELA SCAPPA CON MATTIA…

Nel primo episodio della serata dal titolo “Addio“, in cui la vita del convento sarà sconvolta da improvvise partenze e inattesi ritorni. Nico, dopo aver riconosciuto Mattia, ha deciso di affidarlo ad un istituto. Suor Angela, però, non ha alcuna intenzione di permetterlo e scappa con il bambino facendo perdere le proprie tracce. Suor Costanza e Nico cercano di risolvere la situazione e di trovare Suor Angela e il bambino prima che la notizia si diffonda. Intanto Gabriele, dopo la proposta di Teodora e aver saputo che la storia tra Valentina e Alessio è finita, deve capire i suoi veri sentimenti. Ginevra, invece, quando scopre la verità su Suor Angela, prende una decisione impulsiva e decisiva per il proprio futuro.

CHE DIO CI AIUTI 5: “LA STRADA DI CASA”

Nel secondo ed ultimo episodio della serata e della quinta stagione di Che Dio ci aiuti dal titolo “La strada di casa”, Suor Angela, dopo il colpo di testa commesso per non lasciare Mattia in istituto e dare a Nico il tempo di cambiare idea, è accusata di rapimento, ma scopre che è Pietro ad essere coinvolto. Intanto, Ginevra capisce i suoi veri sentimenti e cosa vuole dalla vita, ma forse è troppo tardi. Nico, infatti, ha preso una decisione definitiva su suo figlio. Azzurra, infine, tornata da New York, è finalmente pronta per dare inizio ad un nuovo capitolo dea sua vita aprendo nuovamente il suo cuore all’amore dopo il terribile dolore provato per la morte di Guido e Davide.



© RIPRODUZIONE RISERVATA