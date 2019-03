RICCARDO FOGLI E CORONA/ Video, Belen: “ho pianto mentre lo guardavo”

Il caso Riccardo Fogli – Fabrizio Corona continua a far discutere. Nonostante siano passate diverse settimane dalla bomba scoppiata a L’Isola dei Famosi 2019, il Fogli-Gate continua a tenere banco in diversi programmi televisivi e nelle dichiarazioni di diversi personaggi. Questa volta a discuterne, mettendo i puntini sulle i, è stata Belen Rodriguez ospite durante la puntata di sabato 23 marzo di Verissimo. La showgirl argentina, infatti, ha voluto commentare la sua scelta di postare un lungo messaggio su Instagram a favore di Riccardo Fogli. “In quel messaggio non parlavo neanche di Fabrizio. Mi riferivo al meccanismo del gioco” – precisa la Rodriguez, che poi ammette – “mi sono messa a piangere mentre lo guardavo”.

Belen Rodriguez: “non accetto più che si giochi con la vita delle persone”

Belen Rodriguez, del resto, ha dovuto farci i conti con la grandissima popolarità, con il mondo del gossip, gli insulti e le cattiverie. Non si contano, infatti, i messaggi di offese che la showgirl riceve da parte dei leoni da tastiera che sui social la prendono di mira. Proprio per questo motivo la showgirl è consapevole che nel mondo della televisione tutto sia concesso per fare ascolti, ma la showgirl si discosta dall’atteggiamento del programma: “non accetto più che si giochi con la vita delle persone, soprattutto di una certa età: ho temuto per lui. Il mio messaggio non era indirizzato a Corona, semplicemente perché ormai non mi stupisco più di quando Fabrizio fa questo tipo di cose”. Su Fabrizio Corona poi ha detto: “Sono coerente e ripeto sempre la stessa cosa: voglio bene a Fabrizio, soltanto che è irrecuperabile”.

Alessia Marcuzzi chiede scusa, ma il pubblico…

Il caso Fogli-Corona ha sicuramente segnato la quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. Oltre all’esclusione immediata dalla produzione del capo-progetto del reality e di diversi autori, il pubblico non ha perdonato neppure la padrona di casa Alessia Marcuzzi colpevole di non essere intervenuta durante il videomessaggio di accuse di Fabrizio Corona ai danni di Riccardo Fogli. La sola a prendere parola in difesa di Fogli e di quel pessimo momento di televisione è stata Alda D’Eusanio che ha detto: “Questa è la cosa più disumana che abbia mai visto. In galera Corona ci doveva rimanere di più per imparare qualcosa”. Parole condiviso dal pubblico del reality che sui social ha letteralmente preso di mira la Marcuzzi scrivendole le peggiori cose. A distanza di una settimana la conduttrice ha voluto chiedere scusa all’ex cantante dei Pooh, ma oramai era troppo tardi. Le sue scuse, infatti, non sono state né gradite né tantomeno apprezzate dal pubblico di Canale 5.





