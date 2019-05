Dieta Lemme cos’è e come funziona?/ Il controverso “regime alimentare” dei Vip

Diretta Lemme o “degli spaghetti a colazione”

Alberico Lemme, il noto ma altrettanto controverso dietologo dei Vip e farmacista reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello. Il 61enne divenuto celebre per l’omonima dieta e la “filosofia alimentare” diventata à la page soprattutto tra coloro che frequentano lo showbiz televisivo. Ma in cosa consiste la cosiddetta Dieta Lemme che tanto ha fatto discutere dato che, nonostante venga definita “miracolosa”, ha anche delle controindicazioni? Tra coloro che hanno seguito quella che è stata ribattezzata come “la dieta degli spaghetti a colazione” c’è stato in passato anche Flavio Briatore e uno dei suoi capisaldi è che il consumo dei carboidrati va limitato solo nella prima parte della giornata, mentre non esiste alcuna forma di counting delle calorie o di razionamento delle quantità delle porzioni.

Come funziona la dieta Alberico Lemme per perdere peso in poco tempo?

In passato questo regime alimentare è stato protagonista, proprio in uno dei salotti televisivi della D’Urso (Domenica Live), di un acceso dibattito tra coloro che sostenevano di averlo seguito con profitto e chi invece sosteneva si trattasse di una moda passeggera e dai benefici tutt’altro che assodati. In sostanza, la filosofia alimentare di Lemme si configura come una sorta di variante della dieta dissociata, basata sull’assunto che nello stesso pasto proteine e glucidi non vanno mai consumati assieme. Il regime si articola essenzialmente in due fasi, con la prima dedicata alla perdita drastica di peso e la seconda in cui c’è un “consolidamento” si reinseriscono in modo graduale i cibi vietati. Tra le regole stringenti che impone la Dieta Lemme c’è il bando assoluto del sale, della frutta, finanche nell’acqua di cottura della pasta, ma anche dello zucchero, del latte e i suoi derivati, delle bevande gassate e del caffè, senza dimenticare poi che pasta e carne non vanno mai consumate nel medesimo pasto. Tuttavia, secondo i nutrizionisti si tratta di un regime che non consente di perdere tanti chili e, anzi, porta a un danno irreparabile dato che non si smaltisce solo il grasso ma si danneggia pure la massa muscolare, senza contare che si tratta di una dieta iperproteica le cui controindicazioni sono note da tempo.

