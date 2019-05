MARA VENIER/ Ospite di Maria De Filippi: pronta a lasciare Domenica In? (Amici 18)

Mara Venier è una delle ospiti del nuovo appuntamento televisivo con il serale di Amici 18, il talent show di successo condotto da Maria De Filippi il sabato sera su Canale 5. Per la zia Mara si tratta di un ritorno a casa, visto che negli ultimi anni la conduttrice ha riscosso un grandissimo successo proprio lavorando con Maria De Filippi a Tu si que vales. Il ritorno a Mediaset della Venier in qualità di ospite accende nuovamente i sospetti circa un possibile arrivederci alla Rai e alla sua Domenica In. Quest’anno, infatti, la Venier è tornata con grandissimo successo di critica e pubblico al timone del contenitore domenicale di Raiuno registrando record di ascolti e battendo la concorrenza di “Domenica Live” di Barbara D’Urso. Il pubblico però è insospettito dalle parole pronunciate dalla padrona di casa proprio durante le ultime puntate.

Mara Venier lascia Domenica In?

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In? Fanno riflettere le parole pronunciate dalla conduttrice nel corso delle ultime puntate del contenitore domenicale di Rai1. La Venier, infatti, nel corso della 33esima puntata ha ringraziato il pubblico dicendo: “Possiamo dire grazie a Rai1, al gruppo di lavoro, questa Domenica in è entrata nel cuore del pubblico italiano e non me lo sarei mai aspettato. Volevo regalarvi serenità e insieme al mio gruppo di lavoro ci siamo riusciti”. Non solo durante la puntata con ospite Riccardo Fogli ha nuovamente detto: “Hai tempo fino al 26 maggio per tornare a trovarmi”. Naturalmente le parole della zia Mara hanno allertato e preoccupato il pubblico che sui social ha cominciato ad avanzare l’ipotesi di un possibile addio della conduttrice. Ecco alcuni commenti del popolo dei social dove la Venier è amatissima: “Perché saluta con tanto anticipo?” oppure c’è chi scrive “Ho una brutta sensazione” e “Non facciamo scherzi eh?!”.

Mara Venier: “Quante volte ci hai provato con me”

Intanto nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha raccontato un particolare sulla sua amicizia con Teo Teocoli. Durante l’intervista i due hanno raccontato una serie di eventi successi durante la loro gioventù rivelando che più volte l’attore e comico italiano ci ha provato con la zia Mara. In particolare la Venier ha ricordato: “Ci avevi provato un’altra volta, ti avevo dato picche e tu che hai un carattere fumantino te l’eri presa”. Teocoli allora risponde: “E’ stata una delusione, sognavo quella sera una conquista da mettere in cornice”. La Venier replica sorniona “…e invece te ne sei andato e mi hai mollato con Massimo Boldi!”. Manco a dirlo Massimo Boldi ha chiamato poco dopo in diretta partecipando ad un momento davvero divertente!



