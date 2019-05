MATRIMONIO VERONICA MAYA E MARCO MORACI/ “Sposarci qui vale molto” (Domenica Live)

Veronica Maya e Marco Moraci si sono detti si per la terza volta. A distanza di pochi giorni la coppia ha deciso di raccontare questa bellissima emozione a Domenica Live da Barbara D’Urso durante l’appuntamento in onda domenica 12 maggio 2019. Non è la prima volta che Veronica e Marco si giurano amore eterno, anche se questa volta il matrimonio è stato celebrato a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Una scelta non casuale, visto che la conduttrice ha scelto. il borgo dove è cresciuta e a cui è ancora oggi molto legata. Una storia d’amore importante quella tra Veronica e Marco che, dopo dieci lunghi anni, hanno deciso di ripromettersi per la terza volta amore “finché morte non ci separi”. L’esclusiva della nozze è stata concessa al settimanale Oggi, a cui la Maya ha anche concesso una lunghissima intervista in cui ha raccontato le emozioni del matrimonio e tanto altro. “Sposarmi in questo borgo marinaro per me ha un grande valore, ci tenevo” ha sottolineato la conduttrice, che si è sposata con il suo Marco in compagnia dei tre figli. “Mentre il parroco celebrava le nostre nozze, ascoltavo solo la sua voce, gli abbracci dei bambini che hanno voluto partecipare standoci accanto, e gli occhi di Marco fissi nei miei” ha detto la Maya.

Veronica Maya e Marco Moraci sposi

Il terzo matrimonio di Veronica Maya e Marco Moraci segue le nozze civili e il matrimonio celebrato nel 2017 ai Caraibi. Questa volta però la coppia ha deciso di fare le cose come da tradizione scegliendo di sposarsi in un luogo incantevole e magico; una location che rappresento tanto, tantissimo per la conduttrice. Si tratta di Marina di Cassano, frazione di Piano di Sorrento, dove Veronica è cresciuta. “E’ il luogo più importante della mia vita. È qui che sono cresciuta, che ho imparato i valori forti della famiglia e della vera amicizia” ha raccontato dalla pagine del settimanale Oggi a cui non ha nascosto di sentirsi una donna molto fortunata. “La mia fortuna è tutta racchiusa qui, in questa splendida famiglia” ha sottolineato la conduttrice legata sentimentalmente da dieci anni a Marco Moraci, chirurgo plastico. Un amore importante da cui sono nati tre splendidi figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora. Per il matrimonio a Marina di Cassano, Veronica ha scelto la cappella di Santa Maria delle Grazie a cui è molto legata: “da bimba aspettavo la processione della Madonna che usciva dalla chiesa e poi andava per mare a bordo di una barchetta” racconta.

Veronica Maya: matrimonio in tema anni ’30

Dopo la celebrazione in Chiesa, Veronica Maya e il marito Marco Moraci hanno festeggiato presso il locale Alizée preparato per l’occasione rispettando il tema del matrimonio. Stile anni ’30 a cominciare dall’abito creato da Enzo Miccio: “evocato con i dettagli dei ricami fatti a mano con cristalli e piume” fino al ricevimento in pieno stile Grande Gatsby con un menù selezionato accuratamente da Giuseppe Aversa che ha mixato sapientemente “la tradizione del territorio all’innovazione degli accostamenti”. “La vita è un meraviglioso viaggio. E un matrimonio è la celebrazione di questo percorso che ho voluto iniziare simbolicamente da qui” ha raccontato Veronica Maya pronta a tornare molto presto anche in tv!



