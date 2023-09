CIRO E AZZURRA DE LOLLIS, DEBORAH ERGAS: FIGLI DI SANDRA MILO/ “Vorrei morire dopo di loro perché…”

Sandra Milo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 30 settembre 2021, ricorda la sorella Maia, morta pochi mesi fa dopo due ictus. La celebre attrice, che ha compiuto 90 anni, non riesce a trattenere le lacrime per questa perdita, che dà spunto ad una riflessione più approfondita sul tema della morte.

Sandra Milo piange per la sorella Maia: "È morta nel sonno"/ "Si prendeva cura di me, era fantastica"

“Io vorrei vivere il più a lungo possibile ma solo per poter stare insieme ai miei figli. – ammette Sandra Milo in studio – Vorrei morire dopo di loro, così da potergli tenere la mano in quel momento e accompagnarli in quel viaggio. Direi loro di stare tranquilli, perché stanno andando verso qualcosa di bello, e gli direi che presto potremmo rivederci lì”. Sorpresa dalle parole dell’attrice, Silvia Toffanin le fa notare che “Ma sarebbe un dolore molto duro da sopportare, sopravvivere ai propri figli è innaturale!” Sandra se ne dice consapevole ma convinta che affronterebbe quel dolore come tutti quelli già affrontati nella sua vita. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ex mariti Sandra Milo/ Cesare Rodighiero, Moris Ergas e Ottavio De Lollis: "Conobbi Fellini quando ero con.."

Chi sono i figli di Sandra Milo

Ciro De Lollis, Azzurra De Lollis, Deborah Ergas sono i figli di Sandra Milo, l’attrice italiana musa di Federico Fellini! L’attrice è mamma di tre figli: la giornalista Debora, nata dalla storia con il produttore Moris Ergas, e Ciro e Azzurra, nati entrambi dal suo matrimonio con Ottavio De Lollis. Ma chi sono i figli di Sandra Milo? Conosciamo meglio. La prima figlia di Sandra Milo si chiama Debora Ergas. Classe 1963, Debora è nata a Milano e lavora come giornalista. La donna è nata dall’amore tra l’attrice Sandra Milo e il produttore Moris Ergas. E’ una giornalista affermata ed oggi lavora come inviata de La vita in diretta, il programma di informazione ed attualità di successo di Rai1 che fa compagnia ai telespettatori condotto da Alberto Matano.

Sandra Milo: "Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip"/ Signorini tenta il colpo?

Debora si descrive come una donna “trasparente e molto, molto testarda. Cittadina italiana ed ellenica”. Poi c’è Ciro De Lollis, il secondogenito di Sandra Milo nato dal matrimonio tra l’attrice e Ottavio De Lollis.

Sandra Milo e l’amore per i figli Ciro De Lollis, Azzurra De Lollis, Deborah Ergas

Ciro De Lollis non ha mai lavorato nel mondo dello spettacolo e della televisione, anzi ha preferito vivere ben lontano dai riflettori. Ha una moglie di nome Vanessa Ceccarini e dal loro amore è nato il figlio Flavio Milo De Lollis. Un nipote a cui la Milo è legatissima: “mi hanno fatto questo gradito omaggio a mia insaputa inserendo anche il mio cognome. Mi hanno detto che lo reputano un portafortuna e per me è stata un’ulteriore felicità”.

Poi c’è la terza ed ultima figlia: si tratta di Azzurra De Lollis nata dal matrimonio tra Sandra Milo e il marito Ottavio De Lollis. La ragazza è diventata “famosa” pur non volendo, visto che la sua nascita non è stata semplice. Appena nata, infatti, è stata protagonista di un processo di canonizzazione. Un parto prematuro e travagliato ha visto l’attrice dare alla luce una bambina cianotica e priva di attività cardiaca e muscolare. “Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre” raccontò l’attrice ricordando quel terribile momento.

