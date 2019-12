Classifica dei 101 migliori film del decennio/ La lista degli anni 2010-2019

Mancano ormai pochi giorni al 2020 ed è tempo di bilanci con la classifica dei migliori film del decennio. Negli anni 2010-2019 sono stati realizzati migliaia di lungometraggi, tanti capolavori e tanti flop. L’Italia è tornata a recitare un ruolo da protagonista grazie ai suoi autori più affermati, senza dimenticare le giovani promesse, anche se c’è tanto lavoro da fare dal punto di vista produttivo-distributivo. L’America ha dato il suo solito contributo di altissimo livello, mentre la vera sorpresa è rappresentata dall’Est Europa. L’Asia, come sempre, offre pellicole di qualità sopraffina.

Come già evidenziato per la classifica dei migliori film del 2018 e per la classifica dei migliori film del 2019, l’elenco si basa sì su parametri oggettivi, ma la componente soggettiva gioca un ruolo predominante: lo scopo è di dare un’indicazione sui film da vedere e da “recuperare” al più presto. Sono state sacrificate pellicole straordinarie – ad esempio 12 anni schiavo, Zero Dark Thirty o Whiplash – per dare spazio a quelle opere che hanno tracciato un solo per originalità e qualità, anche se non sempre “sponsorizzate”. Qui di seguito troverete la classifica top 101 dei migliori film del decennio.

CLASSIFICA MIGLIORI FILM DECENNIO: DAL 101° AL 91° POSTO

101) SIERANEVADA, CRISTI PUIU (2016)

100) TIMBUKTU, ABDERRAHMANE SISSAKO (2014)

99) SMETTO QUANDO VOGLIO (TRILOGIA), SYDNEY SIBILIA (2014-2017)

98) UN GIORNO ALL’IMPROVVISO, CIRO D’EMILIO (2018)

97) THE ARTIST, MICHEL HAZANAVICIUS (2011)

96) LAZZARO FELICE, ALICE ROHRWACHER (2018)

95) UNDER THE SKIN, JONATHAN GLAZER (2013)

94) SPRING BREAKERS, HARMONY KORINE (2012)

93) BIUTIFUL, ALEJANDRO GONZALEZ INARRITU (2010)

92) BABADOOK, JENNIFER KENT (2015)

91) OPERA SENZA AUTORE, FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK (2018)

CLASSIFICA MIGLIORI FILM DECENNIO: DAL 90° AL’81° POSTO

90) COLD FISH, SION SONO (2010)

89) GET OUT, JORDAN PEELE (2017)

88) AMY, ASIF KAPADIA (2015)

87) UN AFFARE DI FAMIGLIA, HIROKAZU KORE-EDA (2018)

86) THE ACT OF KILLING, JOSHUA OPPENHEIMER-CHRISTINE CYNN-ANONIMO (2012)

85) POST TENEBRAS LUX, CARLOS REYGADAS (2012)

84) UN PICCIONE SEDUTO SU UN RAMO RIFLETTE SULL’ESISTENZA, ROY ANDERSSON (2014)

83) BURNING, LEE CHANG-DONG (2018)

82) IL CAVALLO DI TORINO, BELA TARR-AGNES HRANITZKY (2011)

81) HABEMUS PAPAM, NANNI MORETTI (2011)

CLASSIFICA MIGLIORI FILM DECENNIO: DALL’80° AL 71° POSTO

80) IL CLUB, PABLO LARRAIN (2015)

79) MINE, FABIO GUAGLIONE-FABIO RESINARO (2015)

78) MARTIN EDEN, PIETRO MARCELLO (2019)



77) NON ESSERE CATTIVO, CLAUDIO CALIGARI (2015)

76) LOUISIANA, ROBERTO MINERVINI (2015)



75) IL CASO KERENES, CALIN PETER NETZER (2013)

74) THE PAINTED BIRD, VACLAV MARHOUL (2019)

73) I, TONYA, CRAIG GILLESPIE (2017)

72) COLD WAR, PAWEL PAWLIKOWSKI (2018)



71) CLIMAX, GASPAR NOE’ (2018)

CLASSIFICA MIGLIORI FILM DECENNIO: DAL 70° AL 61° POSTO

70) IL BANCHIERE ANARCHICO, GIULIO BASE (2018)

69) IL GIOVANE FAVOLOSO, MARIO MARTONE (2014)

68) THE GUILTY, GUSTAV MOLLER (2018)

67) BELLUSCONE – UNA STORIA SICILIANA, FRANCO MARESCO (2014)

66) NYMPHOMANIAC, LARS VON TRIER (2013)

65) OLTRE LA NOTTE, FATIH AKIN (2017)

64) HIGH LIFE, CLAIRE DENIS (2018)

63) IL REGNO D’INVERNO, NURI BILGE CEYLAN (2014)

62) ENEMY, DENIS VILLENEUVE (2013)

61) MOTHER, DARREN ARONOFSKY (2017)

CLASSIFICA MIGLIORI FILM DECENNIO: DAL 60° AL 51° POSTO

60) HER, SPIKE JONZE (2013)

59) PIETA’, KIM-KI DUK (2012)

58) LOVELESS, ANDREY ZVYAGINTSEV (2017)

57) THE DISASTER ARTIST, JAMES FRANCO (2017)

56) IL TOCCO DEL PECCATO, JIA ZHANG-KE (2013)

55) PRISONERS, DENIS VILLENEUVE (2013)

54) MISS VIOLENCE, ALEXANDROS AVRANAS (2013)

53) UNA SEPARAZIONE, ASGHAR FARHADI (2011)

52) ILEGITIM, ADRIAN SITARU (2016)

51) A PROPOSITO DI DAVIS, JOEL & ETHAN COEN (2013)

CLASSIFICA MIGLIORI FILM DECENNIO: DAL 50° AL 41° POSTO

50) MOMMY, XAVIER DOLAN (2014)

49) BOYHOOD, RICHARD LINKLATER (2014)

48) THE SQUARE, RUBEN OSTLUND (2017)

47) IDA, PAWEL PAWLIKOWSKI (2013)

46) GOOD TIME, SAFDIE BROS. (2017)

45) GRAVITY, ALFONSO CUARON (2013)

44) THIS MUST BE THE PLACE, PAOLO SORRENTINO (2011)

43) SHADOW, ZHANG YIMOU (2018)

42) UN PADRE, UNA FIGLIA, CRISTIAN MUNGIU (2016)

41) IL TRADITORE, MARCO BELLOCCHIO (2019)

CLASSIFICA MIGLIORI FILM DECENNIO: DAL 40° AL 31° POSTO

40) THE NEON DEMON, NICOLAS WINDING REFN (2016)

39) ROMA, ALFONSO CUARON (2018)

38) FOXTROT, SAMUEL MAOZ (2017)

37) OLTRE LE COLLINE, CRISTIAN MUNGIU (2012)

36) LEVIATHAN, ANDREY ZVYAGINTSEV (2014)

35) THE IRISHMAN, MARTIN SCORSESE (2019)

34) ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD, QUENTIN TARANTINO (2019)

33) DRIVE, NICOLAS WINDING REFN (2011)

32) LA VITA DI ADELE, ABDELLATIF KECHICHE (2013)

31) REALITY, MATTEO GARRONE (2012)

CLASSIFICA MIGLIORI FILM DECENNIO: DAL 30° AL 21° POSTO

30) SHUTTER ISLAND, MARTIN SCORSESE (2010)

29) MOONLIGHT, BARRY JENKINS (2016)

28) ANIME NERE, FRANCESCO MUNZI (2014)

27) IL CAPITALE UMANO, PAOLO VIRZI’ (2013)

26) IL FILO NASCOSTO, PAUL THOMAS ANDERSON (2017)

25) IL FIGLIO DI SAUL, LASZLO NEMES (2015)

24) IL SOSPETTO, THOMAS VINTERBERG (2012)

23) DALLAS BUYERS CLUB, JEAN-MARC VALLEE (2013)

22) THE GRAND BUDAPEST HOTEL, WES ANDERSON (2014)

21) THE LOBSTER, YORGOS LANTHIMOS (2015)

CLASSIFICA MIGLIORI FILM DECENNIO: DAL 20° ALL’11° POSTO

20) TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI, MARTIN MCDONAGH (2017)

19) J’ACCUSE, ROMAN POLANSKI (2019)

18) IL CASO SPOTLIGHT, TOM MCCARTHY (2015)

17) DOLOR Y GLORIA, PEDRO ALMODOVAR (2019)

16) MANCHESTER BY THE SEA, KENNETH LONERGAN (2016)

15) THE TREE OF LIFE, TERRENCE MALICK (2011)

14) DJANGO UNCHAINED, QUENTIN TARANTINO (2012)

13) MAD MAX: FURY ROAD, GEORGE MILLER (2015)

12) LA FAVORITA, YORGOS LANTHIMOS (2018):

11) WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD’S ON FIRE?, ROBERTO MINERVINI (2018)

CLASSIFICA MIGLIORI FILM DECENNIO: DAL 10° AL 1° POSTO

10) JOKER, TODD PHILLIPS (2019)

9) LA GRANDE BELLEZZA, PAOLO SORRENTINO (2013)

8) PARASITE, BONG JONG-HO (2019)

7) LA GRANDE SCOMMESSA, ADAM MCKAY (2015)

6) ANIMALI NOTTURNI, TOM FORD (2016)

5) BIRDMAN, ALEJANDRO GONZALEZ INARRITU (2014)

4) LA CASA DI JACK, LARS VON TRIER (2018)

3) THE WOLF OF WALL STREET, MARTIN SCORSESE (2013)

2) EX AEQUO: MELANCHOLIA, LARS VON TRIER (2011) / ARRIVAL, DENIS VILLENEUVE (2016) / INCEPTION, CRISTOPHER NOLAN (2010) / IL CIGNO NERO, DARREN ARONOFSKY (2010)

1) THE MASTER, PAUL THOMAS ANDERSON (2012)



