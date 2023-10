CLASSIFICA FORMULA 1 2023/ Max Verstappen campione! Mondiale piloti e costruttori (GP Qatar oggi 7 ottobre)

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: MAX VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO

La classifica Formula 1 ci ha consegnato il verdetto più atteso, cioè Max Verstappen campione del Mondo, nel giorno in cui la vittoria nella gara Sprint va a un nome nuovo come l’australiano Oscar Piastri, che si è imposto nel sabato del Gran Premio del Qatar 2023 a Losail con la sua McLaren proprio davanti a Max Verstappen, che allunga ancora di più nei confronti del compagno di squadra Sergio Perez, che non ha tagliato il traguardo. Festa quindi per Verstappen e anche per una eccellente McLaren, che si è presa anche il terzo posto con Lando Norris.

Fuori dal podio sia le Mercedes sia le Ferrari, anche se Stoccarda guadagna qualche punto su Maranello nella lotta per il secondo posto fra i Costruttori nella classifica di Formula 1, perché George Russell è stato quarto davanti a Lewis Hamilton, mentre la Ferrari si è dovuta accontentare del sesto posto di Carlos Sainz e del settimo di Charles Leclerc, infine ha chiuso la zona punti Alexander Albon, che lascia a secco Fernando Alonso, con una Aston Martin sempre più in difficoltà. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSTAPPEN PRONTO ALLA FESTA

La classifica di Formula 1 2023 ci introduce al Gp Qatar a Lusail: siamo in una situazione in cui Max Verstappen, salvo incredibili colpi di scena, potrebbe già festeggiare il terzo titolo consecutivo di campione del mondo. Possibile? Sì, anzi sarebbe appunto clamoroso se Verstappen dovesse rimandare la festa perché gli mancano ormai un paio di punti per l’aritmetica certezza. I numeri non mentono, e ci raccontano di una Red Bull già con l’alloro in testa in Giappone e che è tornata a vincere dopo la mezza dèbacle a Singapore, se di tale contesto si può parlare visto com’è andata la stagione.

Nello specifico, Verstappen comanda con 400 punti tondi tondi: il suo principale inseguitore è Sergio Pérez che di punti ne ha 223, la distanza è di 177 lunghezze ed è un abisso che l’olandese ha scavato con quella striscia, record per la Formula 1, di dieci vittorie consecutive. Tornato a trionfare a Suzuka, adesso Verstappen pregusta la festa; vedremo però come evolverà la classifica di Formula 1 2023 anche nelle altre posizioni, perché è interessante la lotta a un secondo posto che il calo sensibile di Pérez ha rimesso in discussione, così come la corsa alle altre posizioni di rincalzo.

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque il tema principale della classifica di Formula 1 2023 è la festa per Max Verstappen: devastante l’olandese, che in questa stagione ha davvero fatto il vuoto lasciando le briciole ai suoi avversari, per primo Sergio Pérez il che ci ha anche confermato, se mai ce ne fosse bisogno, che a parità di macchina (almeno sulla carta) il talento di Verstappen ha fatto una differenza che si può chiamare clamorosa. Le ultime gare serviranno a definire la classifica di Formula 1 2023, ma anche a raggiungere qualche obiettivo: è innegabile per esempio che faccia strano vedere Lewis Hamilton a zero vittorie negli ultimi due anni.

Quest’anno il sette volte campione del mondo sta nettamente vincendo il testa a testa in Mercedes con un George Russell che sembra aver smarrito la via; così anche Carlos Sainz all’interno della Ferrari, lo spagnolo è stato l’unico pilota a spezzare il monopolio Red Bull in questa stagione ed è sicuramente motivo di vanto, soprattutto se anche le gare che restano per chiudere l’anno dovessero risolversi in successi delle lattine volanti. Tra gli altri piloti in netto calo da segnalare Fernando Alonso come del resto la Aston Martin in generale – disastroso Lance Stroll e monoposto scesa tantissimo nelle prestazioni – mentre la McLaren nel finale della classifica di Formula 1 2023 può ritagliarsi belle soddisfazioni.

CLASSIFICA FORMULA 1 2023

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 407

2. Sergio Pérez (Red Bull) 223

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 194

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 174

5. Carlos Sainz (Ferrari) 153

6. Charles Leclerc (Ferrari) 137

7. Lando Norris (McLaren) 127

8. George Russell (Mercedes) 120

9. Oscar Piastri (McLaren) 65

10. Lance Stroll (Aston Martin) 47

11. Pierre Gasly (Alpine) 46

12. Esteban Ocon (Alpine) 38

13. Alexander Albon (Williams) 22

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 3

18. Kevin Magnussen (Haas) 3

19. Liam Lawson (Alpha Tauri) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 630

2. Mercedes 314

3. Ferrari 290

4. Aston Martin 221

5. McLaren 186

6. Alpine 84

7. Williams 22

8. Haas 12

9. Alfa Romeo 10

10. Alpha Tauri 5











