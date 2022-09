Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati?/ Lui paparazzato con…

Claudio Amendola si è separato da Francesca Neri? Doveva prendere provvedimenti invece…

Quest’anno è stato segnato dalla separazione di moltissime coppie, un esempio emblematico? Ovviamente Francesco Totti e Ilary Blasi. È così che anche il celebre attore e regista, volto simbolo dei Cesaroni, Claudio Amendola, è stato tirato in questo girone infernale di coppie che scoppiano da un gossip secondo cui, la sua relazione di ben 25 anni, con sua moglie, Francesca Neri, sarebbe giunta al termine. A dare lo scoop era stato il settimanale Diva e Donna che, ancora oggi, nonostante la smentita di due, crede che la separazione sia vera ma non solo, ha anche paparazzato l’attore, si legge: “spensierato dopo la separazione”, in compagnia di un’altra donna. Chi è questa donna: un’amica o c’è qualcosa di più?

Claudio Amendola aveva più volte, e in varie sedi, smentito la voce sulla sua presunta separazione dalla moglie, Francesca Neri. I due sono sposati dal 2015 e sono anche genitori del 22enne Rocco. L’attore e regista, dopo una settimana dall’uscita del gossip, su DipiuTv aveva affermato deciso: “Prenderò provvedimenti”. Questi provvedimenti però non sono mai stati presi e Diva e Donna continua a rimanere fisso sulla sua idea e paparazza l’attore mentre si gode il tempo libero con una donna misteriosa…

Claudio Amendola paparazzato in compagnia di una donna misteriosa: di chi si tratta?

È così che Claudio Amendola è stato paparazzato da Diva e Donna, sostengono: “Dopo la sua separazione”, in compagnia di una donna misteriosa dai capelli biondi con cui sembra divertirsi molto… Che sia un’amica, una compagna, un flirt o addirittura un amante? Per il momento sembrerebbe trattarsi solo di un’amica, il suo nome è Sabrina.

Nonostante questo però la complicità tra i due è più che evidente: nelle foto lui si mostra allegro e sereno, i due passeggiano e insieme, parlano e ridono di gusto. Poi vanno insieme in un locale dove bevono qualche calice di vino, anche qui le risate non mancano e i due sembrano proprio divertirsi. Per il momento però sembra essere solo una bella amicizia. Chissà qual è la verità, non ci resta che aspettare per scoprirlo!

