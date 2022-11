Com’è entrato il Covid al Grande Frate Vip 2022?/ Tutte le ipotesi, dal caso Luca Onestini a…

Covid al Grande Fratello Vip 2022, com’è entrato? Il caso Luca Onestini…

Il Grande Fratello Vip 2022 è stato improvvisamente travolto dall’emergenza Covid-19, sebbene i concorrenti vivano reclusi nella Casa di Cinecittà e senza alcuna possibilità di contatto con il mondo esterno. L’emergenza ha coinvolto ben 4 concorrenti più Pamela Prati, eliminata nella scorsa puntata e anch’essa risultata positiva al tampone. Ma com’è possibile che il virus si sia intrufolato tra le mura del loft, portando alcuni concorrenti alla positività e scatenando il panico?

Sono numerose le ipotesi circolanti nelle ultime ore e tutti vorrebbero darsi una spiegazione. Un possibile motivo potrebbe essere ricondotto all’ingresso dei nuovi concorrenti: tra questi anche Luca Onestini, l’unico fra le new entry ad essere risultato positivo. Sono stati i neo-Vipponi a portare il Covid-19 al Grande Fratello Vip 2022? Prima del loro ingresso, hanno dovuto necessariamente sottoporsi al tampone di rito e al consueto periodo di quarantena: qualcosa però, in questi passaggi, potrebbe essere andato storto.

Grande Fratello Vip 2022: le altre ipotesi sul focolaio Covid nella Casa

Oltre al caso Luca Onestini, vi sono altre ipotesi circa il focolaio Covid-19 al Grande Fratello Vip 2022. Ipotesi che sono riconducibili ai principali contatti con il mondo esterno, che sono sporadici. Ci sono, per esempio, gli incontri con parenti o amici che visitano a sorpresa i concorrenti durante le puntate del reality. In questo caso, però, vengono osservate le opportune misure e il faccia a faccia viene solitamente svolto a debita distanza, per ridurre a zero i contatti fra Vipponi e ospiti esterni.

Una delle ipotesi più plausibili è la presenza di personale delle pulizie, operai e tecnici che periodicamente entrano nella Casa per i consueti controlli ed interventi. Anche loro, come tutti coloro che accedono al loft, sono sottoposti a tampone. Tuttavia, i dubbi permangono. Intanto sulla vicenda è intervenuto anche l’infettivologo Matteo Bassetti: “La casa del GF dimostra che il Covid del 2022 non è più il Covid del 2020, 2021 grazie alle vaccinazioni, ai farmaci, alle conoscenze e le varianti. Il Covid non è più quello del 2020“.

