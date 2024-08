Concita De Gregorio in ospedale per le cure per il tumore: il post su Instagram

“Agosto in ospedale, da tre anni”. È con queste parole che inizia il lungo post pubblicato da Concita De Gregorio sul suo profilo Instagram nel giorno di Ferragosto. Sì, perché la giornalista tre anni fa ha scoperto di avere un tumore al seno, e da allora sono iniziate le cure, le stesse per le quali anche questo Ferragosto lo ha trascorso in ospedale.

“Ferragosto fra noi: compagne di stanza medici di turno infermieri ausiliari tecnici e moltitudini alle prese con il compito di darsi un piccolo reciproco sollievo.” ha scritto la giornalista nel suo lungo post, affiancato da una serie di scatti che la vedono nel suo letto d’ospedale. “Come ogni anno, sono con chi non può permettersi di andare in vacanza. Perché non ci sono i soldi, perché non c’è la salute, perché meglio così, in fondo, aspettiamo momenti migliori.” ha aggiunto Concita De Gregorio, che ha poi ringraziato chi ha allietato questo giorno con una chiacchierata.

Le parole di Concita De Gregorio sulla malattia e le foto in ospedale

“Questo é anche un grazie agli amici che chiamano per consolare/conversare e mandano foto dalle ferie: qui ne facciamo tornei, fra vicini di letto, passandocele.” ha continuano la giornalista nel suo post, che è poi concluso con un pensiero a chi Ferragosto lo ha trascorso proprio da solo. “Abbiamo una classifica di tramonti, credo che anche quest’anno vincerà la Grecia. Stiamo bene, a raccontarci le nostre storie nei minuti liberi dei cambi turno. Infine. Un pensiero grande a chi é proprio solo, a chi é per qualche ragione costretto o rinchiuso, recluso.” Ricordiamo che Concita De Gregorio ha parlato per la prima volta della sua malattia a Belve, decidendo poi di mostrare questa parte dolorosa della sua vita in modo semplice e diretto, anche sui social.

