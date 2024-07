Concorso scuola autunno 2024/ Nuove regole e più difficoltà: cosa cambia? (ultime notizie 13 luglio)

Il concorso scuola dell’autunno 2024 potrebbe dare del filo da torcere a chi vorrebbe superarlo. Dalle prime informazioni sappiamo già che la prova di quest’anno è più complessa rispetto a quella dello scorso anno.

La complessità sarebbe dovuta a delle nuove regole previste dal Decreto Legge e nonché dal Decreto Scuola che cita: “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025”.

Concorso scuola autunno 2024: perché è più difficile?

Il concorso scuola previsto per questo autunno 2024 potrebbe avere delle regole differenti e come abbiamo anticipato anche un certo grado di difficoltà in più. Tranquillizziamo subito gli aspiranti docenti che il punteggio minimo non cambia: resterà sempre 70 su 100.

Se l’emendamento cambia e viene approvata la nuova fase ciò che verrà ritoccato sarà l’articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

E questo apporterà delle variazioni soltanto al punteggio dell’orale. Nello specifico il punteggio minimo verrà determinato dalla prova scritta (ovvero da coloro che hanno conseguito un voto maggiore). All’orale invece verrebbero ammessi i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Immissioni in ruolo fino alla fine dell’anno

Anche se la normativa potrebbe cambiare le regole del concorso per la scuola previsto in autunno 2024 si parla ancora delle immissioni in ruolo precedenti fino a quelle in programma fino al 31 dicembre del 2024.

Il motivo è riconducibile ad un’affluenza scorsa (oltre l’80% di candidati) che ha comportato ad una mole di lavoro eccessiva (le commissioni sono state oberate di lavoro al punto tale da trovarsi in ritardo).

Data la situazione complessiva i futuri docenti vincitori del concorso dell’autunno 2024 potrebbero essere assunti in un periodo successivo a quello del bando: ma sempre entro e non oltre il 10 dicembre del 2024 (scadenza ultima per poter essere assunti).











