Conferenza stampa Protezione Civile/ Diretta video bollettino coronavirus 9 aprile

L’attesa ormai è doppia per la conferenza stampa della Protezione Civile che ogni giorno alle ore 18 informa gli italiani sulla diffusione del contagio da Covid-19: da un lato il bollettino coronavirus con tutti gli aggiornamenti e i dati nuovi dalle Regioni, dall’altro l’impaziente attesa per le comunicazioni circa la “fase 2” e la fine della quarantena, seppur con ripresa graduale come ormai abbiamo capito che avverrà a prescindere dalle date. Per quanto riguarda il primo lato della attesa, non resta che collegarci in diretta video streaming anche oggi con tutti i nuovi dati del bollettino: ieri la giornata è stata interlocutoria avendo confermato sì un trend in discesa per decessi e morti ma una curva che al momento non cala con velocità come si potrebbe sperare. 95.262 contagi positivi al coronavirus (+1.195 rispetto a martedì), 17.669 morti (+542) e 26.491 guariti-dimessi (+2.099, record dall’inizio della pandemia).

A questi dati generali, si aggiungono poi i cali di terapia intensiva e ricoveri non critici, oltre ai singoli dettagli sul contagio del coronavirus a livello regionale: 28.545 contagiati positivi in Lombardia, 13.110 in Emilia-Romagna, 10.989 in Piemonte, 10.171 in Veneto, 5.557 in Toscana, 3.562 nelle Marche, 3.245 in Liguria, 3.448 nel Lazio, 1.940 nella Provincia autonoma di Trento, 2.859 in Campania, 2.238 in Puglia, 1.415 in Friuli Venezia Giulia, 1.893 in Sicilia, 1.534 in Abruzzo, 1.281 nella Provincia autonoma di Bolzano, 823 in Umbria, 840 in Sardegna, 755 in Calabria, 606 in Valle d’Aosta, 270 in Basilicata e 181 in Molise.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: A QUANDO LA FASE 2?

Per quanto riguarda invece la “fase 2” occorre recuperare quanto emerso nelle ultime 24 ore convulse, con avanzamenti improvvisi (le parole di stamattina del Premier Conte alla Bbc) e di contro le frenate degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico che invece invitano a prendere più tempo per evitare ricadute. Ieri nella conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile, il membro OMS Ranieri Guerra aveva impostato così il consiglio per la fase 2 in piena crisi coronavirus: «La curva di contagio frena ma manca ancora una diminuzione marcata. Si comincia a vedere la luce in alcune zone del pianeta, ma la crisi non è finita e il livello di allarme resta massimo».

Stamane il Professor Luca Richeldi, direttore dell’unità di pneuomologia al Policlinico Gemelli di Roma ma anche membro del Comitato in aiuto al Governo, ha spiegato ai Lunatici su Rai Radio 2 «Mettere delle date è una cosa in parte impropria e in parte pericolosa. Noi stiamo con tenendo la diffusione del virus ma non abbiamo fatto né per eliminarlo, perché non ci sono farmaci di comprovata efficacia, né per prevenirne la diffusione, visto non c’è un vaccino. Dare una data, soprattutto a breve, può ingenerare dei falsi messaggi. Questa è una battaglia ancora lunga». Il Presidente del Consiglio Conte però avrà l’ultima parola e nella chiacchierata con la Bbc ha fatto sapere «Dobbiamo scegliere i settori in grado di riavviare la loro attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo iniziare ad allentare alcune misure già entro la fine di questo mese». La parola ora agli scienziati già da oggi nel bollettino delle ore 18 per capire se ci sono delle evoluzioni (e ricordando che il Dpcm scade il prossimo 13 aprile, praticamente domani).





© RIPRODUZIONE RISERVATA