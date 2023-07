Coppa del Mondo di calcio femminile 2023/ Continua la favola della Giamaica con le Raggae Girlz

Italia spettatrice in questa nuova giornata di Coppa del Mondo di calcio femminile 2023. La Nazionale italiana, infatti, deve aspettare l’ultima partita della fase a gironi, che peraltro è decisiva per la qualificazione agli ottavi. Dopo la pesante sconfitta con la Svezia, infatti, le azzurre sono al secondo posto con soli tre punti, quelli ottenuti all’esordio con la vittoria sull’Argentina. L’Italia femminile ha, quindi, bisogno di una vittoria contro il Sudafrica per avere la certezza del passaggio del turno, invece con un pareggio affiderebbe il suo destino nel mani di Svezia ed Argentina.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023, CLASSIFICHE/ Vittorie per Francia e Giamaica! (oggi 29 luglio)

In caso di vittoria delle sudamericane, l’Italia si ritroverebbe a quattro punti con l’Argentina, quindi sarebbe decisiva la differenza reti che vede attualmente le azzurre sfavorite rispetto all’Albiceleste. Con un’ulteriore parità nella differenza reti, si terrebbe conto del maggior numero di gol, poi gli scontri diretti e così via fino al sorteggio. Invece, in caso di sconfitta, l’Italia verrebbe eliminata dai Coppa del Mondo di calcio femminile 2023, perché le azzurre verrebbero scavalcate dal Sudafrica.

Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Vittorie per Inghilterra e Cina! (oggi 28 luglio)

COPPA DEL MONDO DI CALCIO FEMMINILE 2023: FAVOLA GIAMAICA

Ma sabato 29 luglio non è scesa in campo solo l’Italia nella Coppa del Mondo di calcio femminile 2023. Sono stati disputati altri due match validi per il secondo turno della fase a gironi. Infatti, nel Gruppo F sono stati registrati i successi di misura per la Francia contro il Brasile e per la Giamaica contro Panama. Il primo incontro del sabato è stato comunque quello dell’Italia, strapazzata dalla Svezia e ora proiettata alla sfida contro il Sudafrica, avversario alla sua portata. Invece, nel Gruppo F le francesi hanno battuto le brasiliane per 2 a 1, andando in testa al girone con 4 punti, invece le sudamericane sono scivolate al terzo posto con 3 punti. Nello stesso raggruppamento prosegue la favola della Giamaica, che ha tenuto testa alla Francia all’esordio, poi ha superato di misura Panama, eliminando le centramericane ed affiancando le transalpine in vetta a quota 4, anche se con un minor numero di gol fatti.

Probabili formazioni Italia Svezia donne/ Diretta tv: qualche cambio? (Mondiali calcio femminile 2023)

A prescindere da come andrà contro il Brasile, la storia delle “Raggae Girlz” è già una favola con la voce narrante di Cedella Marley, figlia di Bob Marley. Se la nazionale è alla seconda partecipazione di fila ai Mondiali, gran parte del merito è suo, perché ha fatto rinascere il movimento. Nel 2010 le attività della Nazionale erano praticamente sospese per mancanza di fondi, per tre anni la nazionale rimase inattiva. Ma Cedella Marley ha avuto nel 2014 l’intuizione di rilanciare il calcio femminile. Con i proventi della canzone “Strike Hard” e una raccolta fondi finanziò la Nazionale giamaicana, poi ha proseguito con altri progetti. Di fatto, grazie ai suoi sforzi, il movimento è ripartito. Nel 2019 hanno conquistato la partecipazione al loro primo storico Mondiale, in Francia, dopo quattro anni sono di nuovo in campo per la Coppa del Mondo di calcio femminile 2023.

COPPA DEL MONDO DI CALCIO FEMMINILE 2023: LE PARTITE DI OGGI

La nuova giornata di Coppa del Mondo di calcio femminile 2023 si apre alle ore 06:30 italiane con Corea del Sud-Marocco, partita valida per la seconda giornata del Gruppo H. Entrambe le squadre hanno perso la loro partita d’esordio. Le asiatiche contro la Colombia, le nordafricane sono state sconfitte dalla Germania. Quindi, la sfida di oggi è decisiva per le sorti delle due nazionali, visto che un’altra sconfitta sancirebbe l’eliminazione dai Mondiali femminili di calcio 2023.

Alle ore 09:00 due partite in contemporanea del Gruppo A, decisive per la qualificazione: la Norvegia affronta le Filippine, la Svizzera affronterà la Nuova Zelanda. La giornata si chiuderà alle ore 11:30 con la sfida Germania-Colombia del Gruppo H. Entrambe hanno vinto all’esordio e vogliono raggiungere un obiettivo importante, il primato del girone e molto probabilmente anche il passaggio anticipato agli ottavi di finale dei Coppa del Mondo di calcio femminile 2023, ma le tedesche partono nettamente favorite, ovviamente sulla carta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA