Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti, apertura regioni: è ancora bagarre

Pubblicità

Ultime notizie e aggiornamenti riguardanti l’epidemia di coronavirus in Italia, con la curva di contagi e vittime che continua, seppur lentamente a decrescere. Nella giornata di ieri, come comunicato dalla Protezione Civile, sono stati solamente 355 i nuovi infetti registrati sul suolo nazionale, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono cresciute di 75 unità. Il totale dei morti da inizio pandemia, dallo scorso 21 febbraio, è così salito a quota 33.415, mentre per quanto riguarda i casi totali, il computo aggiornato parla di 233.019 casi da quando è scoppiata l’emergenza. Intanto le regioni continuano a dibattere in merito alla riaperture dei confini, quando mancano ormai meno di 48 ore al prossimo 3 giugno, la data prescelta per far ripartire la libera circolazione in tutto il paese. Campania, Sicilia e Sardegna in particolare, sono contrarie ad un “liberi tutti”, ma il governo sembra ferma sulla propria decisione, come confermato anche dal ministro della salute Speranza.

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA, DI MAIO SU RIAPERTURA CONFINI

Il 15 giugno sembrerebbe essere invece la data prescelta per riaprire i confini nazionali, e a riguardo il ministro degli esteri Luigi Di Maio, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha spiegato: “La partita si aprirà il 3 giugno, perché andare a trattare con uno Stato estero mentre noi abbiamo ancora delle regole restrittive è complicato”, il riferimento è alla Grecia, che ha deciso di chiudere ai viaggiatori italiani provenienti da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. “Crediamo nello spirito europeo – ha aggiunto sulla questione – ma siamo pronti a chiudere le frontiere a chi non ci rispetta”. Al momento sembra vigere l’anarchia nell’Unione Europea, con il Regno Unito che impone un isolamento di 15 giorni, mentre la Spagna consentirà l’accesso a tutti ma solo da luglio. Da segnalare infine numerose polemiche a seguito delle dichiarazioni del primario del San Raffele, Zangrillo, che ha parlato di coronavirus clinicamente morto, aggiungendo che di fatto non rappresenterebbe più un problema per gli ospedali italiani. Diversi coloro che hanno replicato invitando comunque alla cautela e al non diffondere messaggi fuorvianti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA