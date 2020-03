Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: mascherine, Lombardia vs Borrelli

È la prima domenica “di quarantena”, come la settimana appena chiusasi dietro le spalle è stata la prima di un’Italia completamente “condizionata” dal coronavirus: gli aggiornamenti sulla pandemia di Covid-19 dicono che sta dilagando in tutta Europa ma ad oggi, con la Cina che sembra vedere la luce in fondo al tunnel, è il nostro Paese a soffrire del focolaio più grande per numeri di aumento contagi in tutto il mondo. 17750 positivi al coronavirus, 1966 guariti ma anche 1441 morti per un totale di 21157 contagi: le ultime notizie arrivate ieri con l’ultimo bollettino della Protezione Civile sono ancora impressionanti e la capacità di alcune sanità regionali, su tutte quella della Lombardia, sono davvero ad un passo dal “collasso” per il numero di ricoveri in terapia intensiva e negli ospedali di Bergamo, Cremona, Lodi e Brescia con Milano che cresce ancora nei tamponi positivi. Ieri si è registrato purtroppo il maggior numero di aumento dei contagi del coronavirus in Italia da quando è esplosa l’emergenza con il primo caso a Codogno: +2795 persone si sono ammalate di Covid-19 in sole 24 ore, con +190 in terapia intensiva che portano quel settore a 1518 in tutta Italia, la maggior parte dei quali in una Lombardia che lotta ogni giorno per l’emergenza sanitaria.

CORONAVIRUS ITALIA, LE ULTIME NOTIZIE: GUERRA PER LE MASCHERINE

Per decreto sono stati bloccati i treni notturni per evitare di assistere ad altri “mini-esodi” al sud dei cittadini fuorisede che tornano in massa nelle proprie Regioni d’origine per scappare dal coronavirus: la situazione degli spostamenti si fa sempre più complessa e l’ordine di “stare a casa” diventa sempre più perentorio (e necessario) ogni ora che passa. Il coronavirus sta distruggendo l’economia italiana e quella europea – entro oggi dovrebbe essere varato il super Decreto Salva-Italia per le misure economiche a protezione dei cittadini e delle imprese – ma è in primo luogo l’allarme sanitario che risuona come emergenza massima in queste ore: sullo sfondo delle ultime notizie su numeri, contagi e decreti, vi è però uno scontro che non sta facendo il bene dell’Italia e che riflette il grande allarme presente nella Regione più colpita, per l’appunto la Lombardia. Il tema è noto, le mascherine: «le mascherine inviate dalla Protezione Civile non sono a norma», ha attacco ieri sera l’assessore al Bilancio lombardo Davide Caparini, che ha chiesto le dimissioni del commissario Angelo Borrelli dopo l’invio di mascherine non idonee a proteggere il personale sanitario di cui soffre la costante mancanza di materiale. Più duro ancora l’assessore al Welfare Giulio Gallera, seppur con toni pacati: «A noi servono mascherine del tipo fpp2 o fpp3 o quelle chirurgiche e invece ci hanno mandato un fazzoletto, un foglio di carta igienica. Tra poco arriviamo a un punto di non ritorno. Se ogni giorno abbiamo 85 persone in più che entrano in terapia intensiva e tendenzialmente ne escono due o tre». Per questo motivo è stato scelto da Fontana come consulente sul coronavirus l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, incaricato anche di gestire il nuovo ospedale d’emergenza allestito all’interno della Fiera Milano. Alle polemiche sulle mascherine, ha risposto in serata e confermato anche questa mattina, il capo stesso della Protezione Civile Angelo Borrelli: «Ci sono in corso polemiche destituite di ogni fondamento e quindi mi auguro che anche da parte di tutte le restanti istituzioni si possa esser coesione. Siamo di fronte ad una grande pandemia, dobbiamo lavorare tutti insieme senza polemiche e lo dice chi da 20 anni è al servizio del paese». Se il Ministro Boccia e buona parte del Governo lo difende, Luciano Nobili di Italia Viva si schiera con Fontana e la Lombardia «Bertolaso non sbaglia mascherine».

