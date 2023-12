Cos’è successo nel 2023, fatti più importanti dell’anno/ AI, incoronazione di Carlo ma anche guerre e crisi

COS’È SUCCESSO NEL 2023: I FATTI PIÙ IMPORTANTI DELL’ANNO MESE PER MESE

Non è stato sicuramente facile questo 2023 tra guerre, crisi e colpi di Stato. Dovendo spiegare cos’è successo e quali sono i fatti più importanti dell’anno bisogna necessariamente procedere mese per mese per non dimenticare nulla. Gennaio appare così lontano, ma è stato il mese in cui in Brasile è tornato presidente Luiz Inacio Lula da Silva e i bolsonaristi hanno assaltato il Congresso. In Italia, invece, è finita dopo trent’anni la latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato a Palermo a gennaio e morto otto mesi più tardi. I riflettori su Israele si accendono per le proteste contro la riforma giudiziaria del governo Netanyahu, mentre con i palestinesi è escalation in Cisgiordania. Il mese di febbraio verrà ricordato per la crisi Usa-Cina per i palloni spia, ma anche per il terremoto in Turchia e Siria che ha fatto 60mila vittime. È anche il primo anniversario della guerra in Ucraina e quindi dell’invasione della Russia, un anno di stallo militare per Kiev, la cui controffensiva nel corso dei mesi si è rivelata fallimentare.

Per quanto riguarda l’Italia, alle primarie del Partito democratico viene eletta segretaria Elly Schlein. Ma è anche il mese della strage di migranti a Cutro. A marzo, invece, in Cina viene rieletto per la terza volta Xi Jinping, il leader cinese più potente e longevo dopo Mao Zedong. Proprio la Cina è dietro il disgelo diplomatico tra Iran e Arabia Saudita, mentre negli Stati Uniti crolla la Silicon Valley Bank, con effetto domino fino in Europa, dove c’è stato il salvataggio di Credit Suisse. La svolta tecnologica spetta a OpenAI, che a marzo rilascia il modello linguistico di quarta generazione di ChatGPT con l’intelligenza artificiale che avanza e spaventa. Dalla Corte penale internazionale il mandato di arresto per Vladimir Putin.

CARLO INCORONATO, NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA

Il nostro viaggio tra i fatti più importanti dell’anno per capire cos’è successo nel 2023 arriva ad aprile, quando la Finlandia entra nella Nato. Ma c’è anche il primo volo di prova per il razzo Starship di SpaceX: la navicella senza equipaggio, però, esplode quattro minuti dopo il lancio. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiara chiusa l’emergenza Covid. Per l’Italia è purtroppo il mese dell’alluvione in Emilia-Romagna. Nel Regno Unito, Carlo III e Camilla vengono incoronati a Westminster. Invece, la Siria viene riammessa nella Lega Araba. In Turchia il presidente Erdogan vince alle elezioni e ottiene il terzo mandato presidenziale. In Italia il Napoli si laurea campione d’Italia dopo un’attesa lunga 33 anni. A giugno viene dato l’annuncio del primo embrione umano ottenuto da staminali senza fecondazione tra cellula uovo e spermatozoo.

Ma è anche il mese in cui muore Silvio Berlusconi. Poi la marcia Wagner su Mosca, il tentato golpe di Prigozhin, che due mesi dopo muore in un incidente aereo in Russia. Luglio, che si rivela il mese più caldo mai registrato, è anche quello delle elezioni spagnole, con i popolari primi ma senza maggioranza. Il socialista Pedro Sanchez è riuscito a formare il governo numero tre. Ad agosto l’annuncio dell’allargamento dei Brics, che accolgono Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Emirati, Etiopia e Iran. Negli Stati Uniti, invece, l’ex presidente Donald Trump viene incriminato per la quarta volta, ma inizia la scalata nei sondaggi contro Biden. L’India arriva sulla Luna dopo Russia, America e Cina.

LA GUERRA IN MEDIO ORIENTE E L’OMICIDIO CECCHETTIN

Il mese di settembre si apre con il terremoto in Marocco e le alluvioni in Libia, mentre in Nagorno Karabakh si registra la vittoria lampo dell’Azerbaigian che porta 100mila armeni in fuga. Dopo il colpo di Stato di luglio, la Francia abbandona il Niger. In Italia si piange la morte di Giorgio Napolitano. Tra i fatti più importanti dell’anno che ci aiutano a comprendere cos’è successo nel 2023 c’è senza dubbio l’attentato terroristico di ottobre di Hamas che porta allo scoppio della guerra di Israele a Gaza. In Polonia le elezioni con la vittoria dei nazional conservatori di Kaczynski, ma è la destra liberale di Tusk a formare il governo. In Italia il governo Meloni festeggia il primo anno alla guida del Paese.

A novembre la visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, a San Francisco. Invece, in Argentina viene eletto Javier Milei presidente, mentre nei Paesi Bassi è la destra populista di Geert Wilders a trionfare. Purtroppo per l’Italia è anche il mese in cui perde la corsa per Expo 2030, che va a Riad, ma dopo 47 anni ci riprendiamo la Coppa Davis, con gli azzurri trascinati da Jannik Sinner. Dicembre è il mese in cui l’Italia si stringe attorno alla famiglia Cecchettin per l’omicidio della giovane Giulia, che apre il dibattito sui femminicidi e la cultura del patriarcato.

COS’È SUCCESSO NEL 2023 DALLE RICERCHE SU GOOGLE

I fatti più importanti dell’anno, che ci raccontano cos’è successo nel 2023, sono rispecchiati anche dalle ricerche su Google. Lo dimostra il report del motore di ricerca, da cui si evince ad esempio che il tennista Jannik Sinner è il personaggio più cercato. Pesano le vittorie e i risultati ottenuti quest’anno. Al secondo posto, invece, il calciatore Romelu Lukaku che ha fatto parlare di sé per il passaggio dall’Inter alla Roma. Sul gradino più basso del podio Peppino di Capri, che quest’anno ha festeggiato i 50 anni di “Champagne”. A seguire Shakira, che ha fatto parlare di sé in questi mesi per la canzone contro l’ex marito Gerard Pique e per l’accusa di frode fiscale multimilionaria risolta con un accordo con le autorità spagnole.

Quest’anno ci sono stati anche accadimenti e fatti di cronaca che hanno spinto gli italiani a fare ricerche specifiche su termini, significati e perché. Come per “implosione“, probabilmente in riferimento a quella del sommergibile Titan, ma soprattutto gli italiano hanno indagato sui motivi della guerra in Medio Oriente, che ha spinto anche le ricerche sul significato di Hamas, Kibbutz e Striscia di Gaza. Questo è anche l’anno dell’intelligenza artificiale generativa sviluppata da OpenAI.











