ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim’ora: Istat, giù industria. Strage bus Avellino: assolti capi Aspi (12 gennaio)

La produzione industriale continua a scendere, questo il dato più importante del consueto report pubblicato dall’Istat. Il bollettino parla di un calo superiore ai due punti percentuali, con settori, come quello delle auto che registrano una discesa in doppia cifra. I contabili dell’istituto di statistica registrano anche un peggioramento della fiducia sia di consumatori che di imprese, dato questo che non lascia ben prefigurare per il futuro. Commentando a caldo i numeri il premier Conte si dice fiducioso che questa fase di stallo terminerà presto, di diverso avviso le opposizioni sicure che le norme della legge di bilancio non faranno altro che peggiorare una situazione già di per se drammatica.

Ultime notizie, mezza vittoria per i rider

Alla lettura della sentenza gli avvocati Bonetto e Druetta hanno esultato, nonostante tutte le loro ragioni non sono state accolte. Prima storica sentenza in favore dei rider, i fattorini che ormai quotidianamente “solcano” le strade italiane consegnando cibo a domicilio. Il giudice d’Appello ha infatti riconosciuto che hai lavoratori spettano ferie, malattie e paga oraria uguali ai lavoratori della logistica. Il giudice ha negato però il reintegro e non ha ritenuto che ci fossero i presupposti per la violazione della privacy. L’udienza era relativa al licenziamento di 5 fattorini della Foodora, licenziati dall’azienda dopo che essi avevano organizzato una protesta di piazza. Entrambi i contendenti hanno fatto sapere di stare valutando il ricorso in Cassazione.

Ultime notizie, nuovo fronte di scontro nel governo

Neppure il tempo di protocollare la proposta di legge del grillino Mantero che punta alla legalizzazione delle droghe leggere, che arriva lo stop della Lega. Oggi, parlando con i giornalisti, Salvini ha affermato che il suo partito non è a favore di nessuna legalizzazione, che non è contemplata neppure nel contratto di governo. Salvini sull’argomento è stato lapidario affermando che la proposta Mantero non vedrà mai i voti del suo partito e che per questo motivo è destinata a naufragare miseramente. Le parole di Salvini non fanno altro che innalzare la tensione all’interno di un esecutivo già provato dalla questione Tav e dalla questione migranti. Da sottolineare che il vice premier Di Maio non si è espresso sulla vicenda.

Ultime notizie, strage del bus: assolti i vertici di Autostrade

Tutti assolti i vertici di Autostrade per l’Italia: giudicati non colpevoli per non aver commesso il fatto. La sentenza è relativa all’incidente di Avellino, dove un bus nel 2013 cadde nella scarpata: nell’incidente morirono 40 persone. La giuria non ha ritenuto che l’allora amministratore delegato Giovanni Castellucci avesse colpa, nonostante secondo l’accusa fosse mancata l’azione di controllo sul viadotto incriminato. Assolti dalle accuse anche altre sette persone. La Corte ha ritenuto invece colpevole l’autista del bus, anch’esso morto nell’incidente; condannato anche il funzionario della motorizzazione civile che aveva firmato la revisione dell’automezzo. Alla lettura della sentenza momenti di rabbia dei parenti delle vittime, alcuni di essi hanno inveito contro il giudice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA